Astrólogo vaticinó triunfo ante Cabo Verde por penales y pronosticó una "batalla" en semifinales + Agregar ámbito en









Reconocido astrólogo trasmitió algo de preocupación de cara al duelo por 16avos frente a la humilde Cabo Verde. Además, hizo un pedido para poder avanzar al encuentro decisivo del Mundial 2026.

Astrólogo vaticina triunfo ante Cabo Verde por lo justo o en penales y habla de "batalla" en semifinales

Un astrólogo vaticinó que la Selección Argentina seguirá su marcha triunfal en el Mundial 2026 y aseguró que el viernes frente a Cabo Verde, por los 16avos de final, el elenco nacional "ganará con lo justo o en definición por penales", por lo que habló de un partido muy duro frente a los africanos.

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Federico Pertusati, conocido en X como @AstroMutable, indicó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que la "Scaloneta" avanzará a semifinales y allí enfrentaría a Inglaterra, en lo que llamó "una verdadera batalla campal".

"La Argentina pasa de ronda, pero le va a costar contra Cabo Verde. Más por dificultades propias que por mérito del rival. Hoy, Júpiter ya entró en Leo y eso representa cambios para todas las selecciones. El partido se juega con Luna Vacía de Curso, que suele repetir patrones de ediciones pasadas, y que, juzgando el contexto, podemos tener un partido similar al de Argentina vs. Australia en 2022", precisó.

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos. @afaseleccion Y añadió: "En resumen, la Argentina va a pasar de ronda, pero no creo que tenga su mejor actuación. Se van a producir errores técnicos que no aparecieron en los primeros partidos de fase de grupos. Aún así, yo no lo llamaría sufrimiento a lo que puede vivirse en el partido frente a Cabo Verde. En todo caso sería más preocupación o inconformidad con el rendimiento".

Asimismo, remarcó que el capitán de la Selección, Lionel Messi, "pase lo que pase, va a seguir brillando" en el Mundial, al tiempo que sostuvo que el equipo llegará a semifinales.

"Allí va a tener al menos un cruce muy emocional, contra una selección donde haya una rivalidad marcada, como es la de Inglaterra por todo el asunto Malvinas. Podía haber sido Alemania por la final de Brasil 2014, pero iba por la otra llave y ya quedó afuera. También podía haber sido Portugal por el duelo Messi-Cristiano Ronaldo, pero también va por el otro lado. Por lo tanto, sería Inglaterra", sostuvo Pertusati, quien además es músico y escritor. En paralelo con su dedicación a la astrología, tiene un dúo en el que fusiona música electrónica con géneros más actuales (nuevos trips), como un canal para poder experimentar sonidos, incorporando el rock de formas más o menos sutiles.