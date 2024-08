El presidente de Atlético Madrid elogió a Julián Álvarez: "Es un jugador magnífico y espero que dé todo"

No obstante, Cerezo reveló que las ganas de tener al ex River en sus filas no son algo reciente, sino que lo querían hace un par de años: "La llegada de Julián se gestó ya hace mucho tiempo, hace dos años. Lo vi completamente feliz a Julián Álvarez, su cara irradia felicidad".

También aseguró que Simeone se mostró muy conforme con su llegada ya que él hizo fuerza y lo convenció para que fuera al club colchonero: "El Cholo estaba contento y feliz por la llegada de Julián Álvarez. Es maravilloso, es uno de los mejores entrenadores que hay en la historia del fútbol".

Al deseo de que Álvarez la rompa en el club, Cerezo le sumó como objetivo tener una gran temporada, aunque no especificó títulos: "Nosotros tenemos el compromiso de hacer una temporada magnífica, vamos por todo".

El Atlético Madrid tendrá su debut en la temporada 2024/25 de LaLiga de España este lunes 19 de agosto, en lo que será el último partido de la primera fecha, como visitante ante el Villarreal.