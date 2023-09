El presidente del PSG reveló por qué no homenajearon a Messi tras ganar la Copa del Mundo

La relación de Lionel Messi con el PSG sigue dando de que hablar, meses después de su marcha a Inter Miami. El argentino lanzó el último dardo al club parisino hace unos días cuando se quejó que había sido "el único jugador que no tuvo reconocimiento, a parte de mis otros 25 jugadores". Ahora fue el presidente del club francés, Nasser Al Khelaifi, qiien salió al cruce de los dichos: "Fuera se habla mucho, no sé qué hizo o qué no dijo. Como todos vieron incluso publicamos un video, felicitamos a Messi en los entrenamientos, y también en privado, pero, con todo respeto, somos un club francés", expresó el mandatario.