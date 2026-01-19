¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina? La noticia que ilusiona a los fans + Seguir en









Aunque en un principio el panorama parecía cerrado, una información publicada este fin de semana reavivó la ilusión de los fanáticos.

¿Vuelven los Stones? La información que abre una nueva posibilidad.

A pesar de los informes recientes que aseguraban que los Rolling Stones no volverán a salir de gira debido a que Keith Richards no puede comprometerse al proceso que implica, la posibilidad de que la banda vuelva la Argentina parece que no esta del todo descartada.

Un artículo del Daily Mail publicado por Alison Boshoff, una de las editoras del medio británico, reveló que la banda evalúa realizar tres mini-residencias en diferentes puntos del mundo: Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, un país al que consideran clave por el vínculo histórico con su público.

Rolling Stones en Argentina 1995.webp Los Stones en 1995 en su primera visita al país. Los Rolling Stones y la chance de una "residencia" en Argentina "Puedo revelar que los Stones están planeando tres mini residencias: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y una en la Argentina, donde cuentan con una base de fans enorme y fervorosa. La idea es realizar una semana de shows y luego tomarse dos semanas de descanso entre presentaciones”, escribió Boshoff.

El formato permitiría reducir los viajes, cuidar la salud de Richards y mantener a la banda activa sin el desgaste físico que implican las giras tradicionales. De este modo, el concepto de residencia -con presentaciones limitadas y periodos de descanso extensos- se habría vuelto una posibilidad concreta dentro del grupo para seguir tocando.

El regreso, sin embargo, depende de múltiples factores. El principal continúa siendo el estado de salud de Richards, de 82 años, cuyo cuadro fue determinante para cancelar el tramo europeo de la gira 2026. La última visita de los Stones a la Argentina fue en 2016, cuando el Estadio Único de La Plata vibró durante tres noches consecutivas ante más de 150 mil personas.