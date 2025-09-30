El equipo de Gustavo Costas tendrá un par de bajas sensibles para el clásico ante River, pero podría contar con la vuelta del exdefensor de Boca.

¿Con la vuelta de Marcos Rojo? Así sería el 11 titular de Racing para enfrentar a River

Racing tendrá un duelo clave este jueves cuando se enfrente con River , en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina .

Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de empatar sin goles en el clásico ante Independiente , con una muy floja actuación colectiva.

La “Academia” llega a este encuentro luego de una intensa seguidilla de partidos, ya que en un lapso de solo 16 días jugaron cinco encuentros. Dos de ellos correspondieron a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez , mientras que los otros tres fueron por el Torneo Clausura , ante San Lorenzo, Huracán e Independiente , respectivamente.

Esta seguidilla provocó que los jugadores de Racing no lleguen de la mejor manera desde el punto de vista físico e incluso una pieza clave como el mediocampista Juan Nardoni no podrá ser tenido en cuenta debido a un desgarro que sufrió.

Además, el mediocampista Matías Zaracho tampoco podría ser una opción para conformar el 11 titular tras resentirse de una lesión muscular, mientras que Santiago Solari está al límite desde lo físico y descansaría.

En el arco lo más probable es que el titular sea Facundo Cambeses, quien desde obtuvo la titularidad no recibió goles en ninguno de los cinco partidos que estuvo bajo los tres palos.

La primera de las incógnitas llega en la defensa, ya que aún no está definido si el director técnico Gustavo Costas jugará con línea de cuarto o de tres.

Además, aún no está definido si entre los defensores centrales estará o no Marcos Rojo, quien podría ingresar por Nazareno Colombo para darle descanso a este último.

Si Costas decide usar línea de cuatro en defensa, Santiago Sosa pasaría a la mitad de la cancha, donde acompañaría a Agustín Almendra y Bruno Zuculini, tal como ocurrió en el Clásico de Avellaneda.

Finalmente, en la gran duda en la delantera es si estará o no Solari, quien en caso de estar a disposición ingresaría por el colombiano Duván Vergara para acompañar a Adrián “Maravilla” Martínez y a Tomás Conechny.

Así formaría Racing contra River:

Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.