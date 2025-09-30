Con la sensible baja de Enzo Pérez, así sería la formación de River para enfrentar a Racing







Marcelo Gallardo ya piensa en el encuentro ante la “Academia”, en el que necesita ganar si desea cambiar la racha de su equipo. La mala noticia es que no llegaría su capitán.

River afrontará este jueves ante Racing una nueva “final” en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina y lo haría sin su capitán, Enzo Pérez.

El mediocampista, símbolo y referente del plantel, arrastra las secuelas del corte en su rodilla producido en la vuelta del duelo ante Palmeiras por la Libertadores y está más afuera que adentro del duelo ante la “Academia”.

Pérez recibió siete puntos de sutura tras el último corte y, aunque su deseo es estar, los riesgos médicos son altos, ya que una posible infección lo dejaría marginado no solo de este partido sino también de lo que resta de la temporada.

Ante esta duda de si estará presente en el partido ante el conjunto de Gustavo Costas, Juan Carlos Portillo volvería a ocupar un lugar en el mediocampo, como ya lo hizo en la derrota ante Deportivo Riestra.

Por otro lado, el entrenador Marcelo Gallardo, mientras tanto, planea variantes para cortar la mala racha de cuatro caídas consecutivas. Gonzalo Montiel regresará a la titularidad en lugar de Fabricio Bustos y Lautaro Rivero también se metería en el once, con la incógnita de si será por Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz.

Además, Santiago Lencina, "Nacho" Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas. River y Racing se enfrentarán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina el próximo jueves a las 18 horas en el estadio Gigante de Arroyito. La posible formación de River ante Racing Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Santiago Lencina.