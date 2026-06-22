El rival de la Selección argentina en 16avos: a quién enfrentará en la próxima ronda del Mundial 2026

La Albiceleste sigue de cerca el Grupo H, donde saldrá su posible rival si termina primera o segunda de su zona.

Argentina espera la definición del Grupo H para conocer a su posible rival en los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina ya empieza a calcular su camino en el Mundial 2026 y tiene la mirada puesta en el Grupo H , donde saldrá su posible rival para los 16avos de final . La goleada de España 4-0 ante Arabia Saudita dejó a La Roja como líder de la zona y modificó las posibilidades de cara a la última fecha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni todavía debe definir su posición en el Grupo J , pero si termina entre los dos primeros tendrá que enfrentar a un equipo de la zona que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita . La última jornada será clave para determinar quién queda primero, segundo y quién avanza a la siguiente ronda.

España lidera su zona y Uruguay busca asegurar un lugar entre los clasificados antes de la última fecha.

Si Argentina termina primera de su grupo , enfrentará al segundo del Grupo H . Para conocer ese rival habrá que esperar los partidos entre Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita , que definirán las posiciones finales de la zona.

Actualmente, España lidera con 4 puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde tienen 2 unidades y Arabia Saudita aparece con 1. Por eso, todavía existen varios caminos posibles para determinar el cruce de la Albiceleste.

Si Uruguay gana y Cabo Verde no consigue vencer, España podría quedar como rival de Argentina. En cambio, si Cabo Verde logra una victoria importante, podría cambiar completamente el panorama y meter al conjunto africano en la pelea por los primeros puestos.

gol argentina messi @seleccionargentina La Selección argentina sigue de cerca la pelea por el segundo puesto del Grupo H. @seleccionargentina

También existe la posibilidad de que un empate entre Uruguay y España mantenga la definición abierta, con los criterios de desempate como protagonistas. En esta edición del Mundial, ante igualdad de puntos se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos, la diferencia de goles, los goles a favor y luego otros factores como tarjetas y ranking FIFA.

Por ahora, Argentina observa una zona que todavía no tiene dueño definitivo. La definición del Grupo H será determinante para conocer el primer obstáculo de la Selección en la fase de eliminación directa.

Un cuadro que podría tener grandes rivales

El posible recorrido de Argentina también tiene en el horizonte rivales de peso. En los cuartos de final podrían aparecer selecciones como Portugal, que pelea la cima de su grupo con Colombia, además de Suiza o Canadá.

Más adelante, en una eventual semifinal, el equipo de Scaloni podría encontrarse con grandes potencias como Brasil o Inglaterra, siempre que ambos terminen como líderes de sus respectivas zonas.

Del otro lado del cuadro quedarían equipos como Alemania, Francia, Países Bajos, España o Bélgica. Por eso, la definición de