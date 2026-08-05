Nahuel Molina continuará su carrera en la Roma y jugará con tres argentinos + Agregar ámbito en









El lateral derecho de la Albiceleste abandonará el Atlético de Madrid y lo espera el equipo de la capital italiana.

Nahuel Molina, lateral de la Selección argentina, jugará en la Roma la temporada que viene. @FabrizioRomano

Nahuel Molina fue el lateral izquierdo de la Selección argentina durante el Mundial 2026, motivo que lo llevó a que varios equipos de Europa se peleen por su fichaje. Finalmente, este miércoles se confirmó que irá a la Roma a cambio de una cifra cercana a los 19 millones de euros, con variables incluidas.

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El exBoca compartirá plantel con Paulo Dybala, Matías Soulé y el flamante refuerzo para esta temporada en el ataque, Santiago Castro. Tras cuatro temporadas en el Atlético Madrid, Molina decidió que era necesario un cambio de aires y el equipo dirigido por el Cholo Simeone dio el aval para esta decisión, después de que su última temporada no sea de las mejores en cuanto al rendimiento.

Nahuel Molina, lateral derecho de la Selección argentina. Gentileza FIFA Según varias fuentes en España, el argentino firmará contrato por cuatro años con la Loba y será el cuarto argentino en el plantel, por lo que su adaptación será mucho más llevadera de lo común, en un país donde ya tuvo la oportunidad de habitarlo entre 2020 y 2022 gracias a su paso por el Udinese.

Cómo viene la Roma de los argentinos Luego de que se concretara el fichaje de Santi Castro por unos 35 millones de euros, proveniente de Bologna, el delantero se fue adaptando rápidamente al plantel gracias a la ayuda de sus compatriotas. Además, en tan solo dos amistosos de pretemporada ya tiene un gol y una asistencia, comenzando con el pie derecho este nuevo rumbo en su carrera para intentar volver a la Selección argentina.

Por otro lado, el debut del exjugador de Vélez estuvo marcado por un momento de gran tensión. Todo comenzó con una acalorada discusión entre Matías Soulé y el capitán del equipo, Bryan Cristante. Tras un fuerte intercambio de palabras, el italiano terminó empujando al joven argentino. Al ver esto, Paulo Dybala no dudó en intervenir y confrontó a Cristante para defender a su compatriota.

La pelea entre los jugadores de la Roma: Dybala, Soulé, Santi Castro y Cristante metidos en la polémica. Finalmente, este momento de hostilidad se calmó y dejaron ver en el amistoso del martes ante el Newport City que fue un momento de la calentura del partido y que no pasó a mayores. Cuándo puede debutar Molina El lateral derecho está en las tratativas finales para cerrar su vínculo contractual e incorporarse lo más rápido posible a la pretemporada de la Roma. Los próximos amistosos que tiene programados son de alto nivel, por lo que sería una gran situación para mostrarse ante el público: el sábado 8 de agosto frente el Brighton, a las 15 horas, y en contra de el Borussia Dortmund el sábado 15 de agosto a las 12.30 horas. Dybala, el referente de la Roma. En caso de que no llegue a hacerse la revisión médica para esta semana, Molina podría debutar en la primera fecha de la Serie A. La participación de la Loba en la liga italiana comenzará el 24 de agosto a las 15.45 horas contra la Fiorentina, en busca de arrancar la temporada con el pie derecho y consolidar tanto a su línea defensiva como a su tridente de ataque, que por ahora la de los argentinos es la favorita.