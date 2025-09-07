El Sub 18 de River terminó con escándalo, expulsiones y caída frente al Real Madrid







En el Mundial de Clubes, el Millonario cayó 2 a 0 ante el Merengue, en el marco de los cuartos de final del certamen. Final tenso dentro y fuera de la cancha.

River terminó con polémica el partido ante Real Madrid

La participación de River en el Mundial de Clubes Sub 18, certamen amistoso de verano disputado en Andalucía, terminó envuelta en polémica. El conjunto millonario cayó 2-0 ante Real Madrid en los cuartos de final jugados en el estadio Municipal de Montilla y sufrió nada menos que tres expulsiones, lo que desató un clima tenso dentro y fuera de la cancha.

El primer tiempo había sido parejo, pero a los 34 minutos Gonzalo Pereyra protagonizó la acción que cambió el partido. En una disputa por la pelota, terminó golpeando en el rostro a un rival y vio la roja directa.

El Sub 18 de River terminó con escándalo, expulsiones y caída frente al Real Madrid Su salida no fue menos controvertida: respondió a los insultos de la tribuna con gestos y señalando el escudo de River en su camiseta.

En el complemento, Mateo Garrido y Bryan Bugarín, de tiro libre, marcaron los goles para el Real. Antes, Cirilo Pereyra había sido expulsado por doble amarilla y, poco después, Emiliano Quevedo dejó al equipo con ocho jugadores tras otra segunda tarjeta.

El final fue caliente: empujones, discusiones y tumulto entre jugadores de ambos equipos. Pese a la buena fase inicial con triunfos ante Como y Benfica y un empate frente a Barcelona, la eliminación dejó en River un sabor amargo y la necesidad de revisar la conducta de sus juveniles.