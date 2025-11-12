Javier Frana analizó su primer año como capitán argentino de Copa Davis y palpitó la serie ante Alemania







El extenista manifestó su felicidad por ser el capitán del equipo argentino de Copa Davis. A su vez, analizó lo que será la dura serie contra Alemania en el debut del Final 8.

A días de comandar su tercera serie, Javier Frana afirmó que "soy feliz siendo capitán argentino de la Copa Davis". Recordemos que Argentina debutará en el Final 8 el próximo jueves 20 de noviembre ante Alemania, en Bolonia, Italia.

Frana brindo una entrevista para la página oficial de la Copa Davis, donde brindó los motivos de la felicidad que le trae su cargo.

"Esta designación llegó en un momento muy especial y perfecto de mi vida. Este año para mí estuvo lleno de experiencias, de aprendizajes, de momentos muy emocionantes que van a quedar por siempre en mis recuerdos. No tengo más que agradecerle a los jugadores", aseguró Frana con emoción.

"A mi primer año como capitán de la selección argentina de tenis lo estoy disfrutando muchísimo. Lo vivo con mucha intensidad. Quiero que nuestros jugadores vivan momentos realmente inolvidables. Los resultados con el tiempo se olvidan, pero lo que permanece son las experiencias y los aprendizajes", comentó con convicción.

Sobre su idea y objetivo como capitán argentino, Frana manifestó: "Nuestros desafíos pasan también por conformar un grupo en el que sea realmente placentero estar, que sea un orgullo representar a la Argentina en la Copa Davis. Aquí los valores nos unen".

Frana palpitó la serie ante Alemania por el Final 8 En tanto, Frana también analizó de lleno en la serie que marcará el inicio del Final 8: "Alemania es un rival durísimo, pero es raro, en instancias como estas, esperar un adversario accesible. Me imagino una serie muy disputada, cerrada, en la que estamos enfocados en conseguir nuestro mejor rendimiento. Hay que aferrarse a nuestras fortalezas, a la unión del equipo y a que cada uno pueda desplegar su mejor tenis". Por último, aprovechó para resaltar las virtudes propias: "Argentina es un equipo muy fuerte, muy compacto, y tenemos la posibilidad de pelear cada punto que juguemos".