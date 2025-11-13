Javier Frana, antes del Final 8 de la Copa Davis: "Nos sentimos muy unidos y eso nos da un plus"

La Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida en el país antes de partir a Italia para jugar el Final 8 de la Copa Davis. El capitán Javier Frana habló en exclusiva para Ámbito.

El equipo argentino de Copa Davis , liderado por el capitán Javier Frana , protagonizó una ceremonia de despedida en el Tenis Club Argentino de Palermo, antes de viajar a Bolonia, Italia , para disputar el Final 8 .

Además de Frana, Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Andrés Molteni palpitaron lo que será el duelo clave contra Alemania. Tomás Etcheverry ya está en Italia y Horacio Zeballos se sumará tras su participación en las ATP Finals .

El conjunto nacional se medirá en una serie ante Alemania el próximo 20 de noviembre , por los cuartos de final, con el sueño de volver a ganar la "Ensaladera de Plata".

Francisco Comesaña recibió su segunda convocatoria en la Copa Davis , tras su estreno frente a Países Bajos el pasado septiembre. “Representar a la Argentina es una presión extra, pero lo tomo como una energía positiva. Me gusta. Ahora me siento más parte. Al principio era todo muy nuevo” , resumió.

Francisco Cerúndolo , la raqueta número uno de la Argentina, se refirió a lo que será enfrentar a Alexander Zverev , número 3 del mundo. “Entiendo ese sentimiento. Hay jugadores que te calzan perfecto y hay otros a los que no les podés ganar” , dijo. El argentino lo venció en tres de las cuatro ocasiones que se enfrentaron.

“La Davis es un momento muy lindo. Es cierto que cae en una época del año bastante complicada, pero tener un equipo, una delegación de 10-15 personas que forman un lindo grupo, ayuda mucho en un deporte individual como es el tenis. Hay química y todo eso levanta el ánimo. Lo disfruto mucho, al igual que todo el equipo", aseguró al respecto Cerúndolo.

El capitán alemán, Michael Kohlmann, convocó a Alexander Zverev (3°), Jan-Lennard Struff (100°), Yannick Hanfmann (103°) y a los doblistas Tim Puetz y Kevin Krawietz (11° en la categoría), quienes esta semana cayeron ante Horacio Zeballos -en dupla con el español Marcel Granollers- en las ATP Finals.

Javier Frana, en exclusiva con Ámbito

El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, habló para Ámbito y palpitó lo que será la serie contra Alemania. En ese contexto, le respondió a su par alemán, Michael Kohlmann, quien lanzó que la “Argentina tiene calidad para ganarlo todo”, y aseguró que no toma sus dichos como una presión para los tenistas argentinos.

Javier Frana le responde a Ambito

"Somos un equipo parejo, que confía en sus posibilidades y en nuestros propios integrantes, eso te da una fortaleza mucho más grande. Nos sentimos muy unidos y eso nos da un plus. Desde ese lado no nos sentimos más que nadie, pero tampoco sentimos que no le vamos a poder ganar a cualquiera", aseguró con tranquilidad Javier Frana, lleno de confianza en su equipo.

Por otro lado, afirmó que no toma como una presión los dichos de su par alemán: "En el juego mental no, presión no porque ellos tienen el número tres del mundo. Si perdés contra nosotros teniendo al tres del mundo y a la pareja de dobles que estuvo jugando el Masters ahora... se la podría invertir. En este caso las presiones no vienen por ese lado".