Djokovic le puso fecha a su despedida del tenis: "Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos"

El tenista serbio habló sobre su retiro del deporte profesional y comunicó cómo es su deseo para ponerle fin a su carrera.

Uno de los mejores tenistas de la historia, o el mejor según las estadísticas, habló en las últimas horas sobre un suceso que impactará al mundo del deporte. Se trata de Novak Djokovic y su retiro.

El 24 veces campeón de Grand Slam habló al respecto en una entrevista con medios serbios. "A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación: lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más. Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo".

Luego, a falta de casi tres años, añadió: "¿Llegaré a tiempo? No lo sé. Hay cosas que escapan a mi control. Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva". En ese entonces, Djokovic tendrá 41 años.

En este 2025, consiguió dos títulos, una final perdida, y alcanzó las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam. Viene de bajarse de las ATP Finals por una lesión en el hombro.