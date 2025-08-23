El nocaut del año: un boxeador brasileño sorprendió al público en Orlando con un golpe explosivo

No hubo dudas: el nocaut de la temporad a se vivió el viernes por la noche en el Caribe Royal Orlando en el duelo que enfrentó al brasileño Pedro Da Silva Conceiçao contra el cubano Renny Viamonte. El carioca logró mantener su invicto gracias a un derechazo demoledor que dejó en la lona a su rival. El combate fue correspondiente a la división de superligeros.

Conocido como “El Diamante Negro”, el boxeador de 23 años nacido en Vitoria, Brasil, y residente en Boca Raton, conectó un golpe preciso sobre el parietal izquierdo de su adversario cuando apenas se aproximaban los dos minutos del segundo round . El cubano de 28 años, establecido en Las Vegas, cayó desplomado en el ring.

La pelea formó parte de una cartelera de 10 combates que reunió a jóvenes promesas del boxeo. En su combate, Da Silva Conceiçao aprovechó que la guardia de Renny estaba algo baja y lanzó un recto con fuerza total, produciendo un impacto inmediato y rotundo.

En cuestión de segundos, el cubano quedó tendido boca abajo, inmóvil y sin reacción. Tras la caída de púgil, la árbitra Alicia Collins detuvo el combate de inmediato y se acercó para revisar al deportista que permaneció en el suelo durante varios segundos.

El tremendo golpe también provocó que los médicos subieran al cuadrilátero para asistir a Viamonte, mientras el brasileño celebraba sobre las cuerdas en un recinto que aún no estaba lleno, ya que la velada recién comenzaba.

Pedro Da Silva Conceiçao, nacido el 31 de diciembre de 2001 y criado en Sorocaba, Brasil, antes de instalarse en Estados Unidos, acumula cinco victorias en su carrera profesional, tres de ellas por nocaut. Con 66 kg y 1,77 m, el joven brasileño brilló en la noche de Florida y se afianza como una promesa a futuro gracias a su potencia y juventud.

La reacción de Jake Paul al nocaut del año

Aunque la concurrencia era moderada, la pelea tuvo transmisión en vivo a través de DAZN. Entre los espectadores en primera fila se encontraba Jake Paul, la estrella de YouTube e influencer que lleva el espectáculo al boxeo, aportando color y notoriedad al evento. Su reacción al nocaut fue otro de los momentos destacados de la noche.

El barbado, que suma 12 combates en la categoría crucero, incluida una exhibición con Mike Tyson, se levantó de inmediato, abrió la boca sorprendido y recorrió con la mirada el escenario mientras las cámaras captaban su asombro. Un golpe seco y contundente que dejó sin aliento a todos los presentes. "KO del año?!", compartió luego el youtuber en sus redes sociales.