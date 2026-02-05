A los 23 años compró su primer club y hoy maneja millones en la Premier League: quién es Kyril Louis-Dreyfus + Seguir en









Con apenas 28 años, el joven ya es uno de los propietarios de clubes más jóvenes y acaudalados de Europa.

Con 28 años, es uno de los dueños de clubes más jóvenes y acaudalados del mundo. Imagen: The New York Times

Kyril Louis-Dreyfus es uno de los dirigentes más jóvenes y poderosos del fútbol europeo y ya maneja un patrimonio de millones de dólares. Heredero de una de las familias más ricas del mundo, logró combinar su fortuna con una gestión moderna que lo puso en el centro de la escena del fútbol inglés.

Con apenas 23 años compró su primer club y, pocos años después, se transformó en una figura clave de la Premier League. Su nombre quedó asociado al renacer deportivo y económico del Sunderland, equipo al que devolvió a la máxima categoría del fútbol inglés.

La historia de Kyril Louis-Dreyfus, el heredero millonario que resucitó al Sunderland Kyril Louis-Dreyfus nació en 1997 y es hijo de Robert Louis-Dreyfus, histórico empresario y exdueño del Olympique de Marsella. Desde muy joven estuvo vinculado al mundo de los negocios y del deporte, formándose para administrar parte del imperio familiar ligado al comercio global de materias primas.

En 2021, con solo 23 años, sorprendió al fútbol europeo al convertirse en accionista mayoritario del Sunderland AFC. En un contexto complejo, con el club sumido en divisiones inferiores y problemas económicos, apostó por una conducción joven, profesional y orientada al largo plazo.

Su gestión dio resultados: el Sunderland logró ordenarse, crecer deportivamente y finalmente regresar a la Premier League. Ese logro no solo revitalizó al club, sino que también consolidó a Kyril como uno de los propietarios más influyentes y respetados de la nueva generación de dirigentes.

Miles de millones: el patrimonio de Kyril Louis-Dreyfus A comienzos de 2026, el patrimonio neto estimado de Kyril Louis-Dreyfus se ubica entre los 2.500 y los 3.700 millones de dólares. La base de su fortuna proviene de la herencia vinculada al Louis Dreyfus Group, una de las mayores comercializadoras de materias primas del planeta, controlada por su familia. Gran parte de su riqueza está estructurada a través de un fideicomiso familiar valuado en unos 2.000 millones de libras, además de su participación mayoritaria del 64% en el Sunderland AFC, cuyo valor creció de manera notable tras el ascenso a la Premier League. A esto se suman inversiones en deportes, entretenimiento y eSports.

