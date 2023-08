Elecciones 2023: ¿de qué club son hinchas los candidatos a Presidente?

El propio candidato explicó qué sintió durante la final de la Libertadores en 2018: "Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River", aseguró el diputado. Hoy, se declara como fanático "de ningún equipo".

Patricia Bullrich, fanática de Independiente

La candidata a presidente por Juntos por el Cambio ha expresado en varias ocasiones su fanatismo por Independiente. La ex Ministra de Seguridad de la Nación supo celebrar en redes sociales la vuelta a Primera del "Rojo" en 2014. Lógicamente, apoya la nueva Comisión Directiva del club que lidera Néstor Grindetti, hoy presidente de la institución y su compañero de fórmula.

Horacio Rodríguez Larreta, un hincha más de Racing Club

El otro candidato a presidente de JxC es un fanático de la "Academia", otro motivo que lo distancia y separa de Bullrich. Larreta es fanático de Racing y su vida estuvo muy ligada al club desde chico, ya que su padre fue presidente de la institución.

Juan Grabois, de Boca

Grabois, el otro candidato de Unión por la Patria, es fanático de Boca y se define como "riquelmista".

Myriam Bregman, hincha de Estudiantes de La Plata

La candidata por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) ha expresado en más de una ocasión que es seguidora del fútbol e hincha de Estudiantes de La Plata.

"Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Y por supuesto, después ya más grande lo elegí conscientemente", contó. "Está bueno que otros clubes tengan influencia", agregó Bregman.