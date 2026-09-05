Un reclamo de Vélez puede dejar a Boca afuera de la Copa Argentina

El Fortín impugnó el partido por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del Xeneize y pidió que le otorguen la clasificación a los cuartos de final.

Boca venció a Vélez por penales, pero su clasificación quedó bajo revisión por el reclamo presentado ante la AFA.

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina quedó bajo revisión luego de que Vélez presentara este sábado una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA por una presunta alineación indebida y reclamó que se revierta el resultado deportivo.

El conflicto surgió después del encuentro disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes , donde el Xeneize se impuso por 4-3 en la definición por penales tras igualar 0-0 durante el tiempo reglamentario.

La dirigencia del Fortín sostiene que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial , pese a que la normativa permite un máximo de cinco entre titulares y suplentes. Por ese motivo, solicitó que se le otorgue la clasificación a la próxima instancia, donde aguarda Racing .

El entrenador Rodolfo Arruabarrena anotó como titulares al colombiano Álvaro Montero , al uruguayo Leandro Lozano y al colombiano Sebastián Villa . En el banco estuvieron el chileno Carlos Palacios , el ecuatoriano Enner Valencia y el paraguayo Ángel Romero .

Aunque la reglamentación permite registrar hasta seis extranjeros en el plantel profesional, solamente cinco pueden firmar la planilla de cada partido. Miguel Merentiel , nacido en Uruguay, no forma parte del reclamo porque cuenta con nacionalidad argentina.

El punto sobre el que deberá expedirse el Tribunal es que Romero no ingresó al campo y, por lo tanto, únicamente cinco extranjeros sumaron minutos. La postura que trascendió desde Boca es que no existió una ventaja deportiva y que la irregularidad debería derivar, en todo caso, en una sanción administrativa.

Vélez sostiene lo contrario: considera que la infracción quedó configurada desde el momento en que los seis jugadores firmaron la planilla y estuvieron habilitados para participar, independientemente de los cambios realizados durante el encuentro.

Vélez impugnó el partido y pidió suspender la clasificación de Boca

En su comunicado oficial, la institución de Liniers aseguró que el incumplimiento puede comprobarse tanto en la planilla del encuentro como en los registros del sistema COMET de la AFA.

Además de solicitar que se declare la alineación indebida, Vélez pidió que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una resolución definitiva. El club pretende que el Tribunal le dé por ganado el encuentro y le conceda el pase a los cuartos de final.

Para el Fortín, el caso no depende de una jugada ni de una interpretación arbitral, sino del incumplimiento de una norma vigente. En ese sentido, cerró su presentación con una frase contundente: “La igualdad ante las reglas no puede ser optativa”.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.



La… pic.twitter.com/cJT4rkCF6c — Vélez Sarsfield (@Velez) September 5, 2026

Ahora, la continuidad de ambos equipos en la Copa Argentina quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá determinar el alcance de la infracción y resolver si mantiene el resultado o modifica la clasificación obtenida por Boca en Córdoba.