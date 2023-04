En Perú, reabrieron la pelea Zambrano-Benedetto en Boca con una versión inédita

Mientras Boca parece no tener paz por su mal momento futbolístico, el recuerdo de un escándalo cercano volvió a escena por la versión de un exfutbolista peruano sobre la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto tras un 0-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda hace un puñado de meses.

Si bien en su momento desde la directiva que encabeza Juan Román Riquelme tomaron medidas y sanciones contra los futbolistas por el escándalo, parece que la cosa no quedó ahí. Según contó el ex arquero Paco Bazán en el programa Erick y Gonzalo , la situación tuvo un capítulo más cuando el defensor fue a buscar al delantero a su casa .

“¿Sabés cuándo se ganó el respeto Zambrano de sus compañeros? Cuando Benedetto no fue a entrenar dos días, Zambrano lo fue a buscar a su casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos”, contó el ex futbolista devenido en actor sobre el actual zaguero de Alianza Lima.