Boca lanzó su nueva camiseta titular: ¿cuánto vale?

En una propuesta inédita para la camiseta de Boca, el diseño flamante de Adidas propone una novedosa combinación de 2 tonos de azul que se complementan con el tradicional amarillo. También presenta el retorno del escudo del club con las estrellas que representan todos los títulos ganados por la institución y la aplicación del apodo “Xeneize” en la parte posterior del cuello. El conjunto de juego se complementa con shorts y medias a tono.

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La producción de materiales audiovisuales de la campaña contó con la presencia de las futbolistas Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini, Celeste Dos Santos y los jugadores Tomás Aranda, Santiago Ascacibar, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey, Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

La camiseta versión jugador está producida con tejidos elásticos 3D de tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, que aceleran la evaporación del sudor, manteniendo a los atletas secos por más tiempo. Las franjas perforadas de las tres tiras garantizan la máxima transpirabilidad, mientras que las zonas de malla estratégicamente ubicadas proporcionan ventilación óptima incluso en los climas más desafiantes.

La nueva camiseta está a la venta a partir de hoy en la app de adidas, adidas.com.ar, BocaShop.com.ar y en Bitega Xeneize. Próximamente también estará disponible en comercios minoristas autorizados.

Para más información, visitá adidas.com.ar/boca_juniors y seguí a @adidasar en Instagram para unirte a la conversación.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca Camiseta titular manga larga: $179.999

Camiseta titular versión jugador: $219.999

Camiseta titular versión hincha: $149.999

Camiseta titular de mujer: $139.999

Camiseta titular de niño: $109.999