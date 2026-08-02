Boca reaccionó sobre el final y rescató un empate ante Newell's en Rosario por el Torneo Clausura.

El Xeneize igualó 2-2 en el estadio Marcelo Bielsa tras estar en desventaja durante el segundo tiempo. Los de Rodolfo Arruabarrena siguen sin ganar en el Torneo Clausura 2026, aunque sumaron su primer punto en el certamen gracias al gol de Alan Velasco en el cierre del encuentro.

Boca y Newell's Old Boys igualaron 2-2 en el estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro vibrante correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 . Tras dos partidos disputados, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía no logró ganar en el campeonato.

Con este resultado, Newell's alcanzó los cuatro puntos en la Zona A y continúa sumando en el arranque del certamen. Por su parte, Boca consiguió su primera unidad en el torneo y se ubicó en el decimotercer puesto. El Xeneize viene de caer 3-0 contra Riestra y todavía adeuda el partido contra Estudiantes por la segunda fecha, que fue pospuesto.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Vélez , el sábado 8 de agosto a las 19.15, mientras que el conjunto rojinegro visitará a Defensa y Justicia el domingo 9, desde las 17.45.

El conjunto de Arruabarrena ampliamente superior durante el primer tiempo , dominó la posesión y generó las situaciones más claras, aunque recién pudo traducir ese control en el marcador a los 29 minutos.

La apertura del marcador llegó tras un preciso centro de Sebastián Villa desde la izquierda que encontró la aparición de Santiago Ascacibar , quien ganó de cabeza dentro del área y puso el 1-0 para el "Xeneize". Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad se produjo la gran polémica de la tarde: un cabezazo impactó en la mano de Lautaro Di Lollo dentro del área de Boca, pero ni el árbitro ni el VAR sancionaron penal para Newell's .

El segundo tiempo tuvo un desarrollo completamente distinto. El conjunto rosarino reaccionó rápidamente y consiguió el empate a los cuatro minutos por intermedio de Matías Coccaro, que definió con precisión para vencer a Álvaro Montero. Con el impulso del empate, el local pasó a controlar el trámite y dio vuelta el resultado a los 13 minutos gracias a una gran definición de Luca Regiardo, que colocó la pelota junto al palo para establecer el 2-1.

Con la desventaja, Boca volvió a adelantarse en busca de la igualdad y encontró el premio a los 36 minutos del complemento. Tras un rápido contraataque iniciado por Montero, Leonel Flores desbordó por la derecha y asistió a Tomás Aranda, quien dejó pasar la pelota para que Alan Velasco definiera con potencia y marcara el 2-2.

En el tramo final, el Xeneize fue por la victoria y estuvo cerca de conseguirla con un cabezazo desviado de Milton Giménez, un remate de Aranda que se estrelló en el palo y una última acción de Flores en tiempo de descuento que pasó muy cerca del arco de Reinatti. Sin embargo, el marcador no volvió a modificarse y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en un partido que tuvo un tiempo para cada uno.

Formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Jerónimo Russo, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar; Luca Regiardo, David Sotelo; Thomas Ríos, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.