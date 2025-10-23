Escándalo en la NBA: arrestaron a un DT y un jugador por integrar una red de apuestas ilegales







El entrenador de Portland Trail Blazers y un jugador de Miami Heat fueron detenidos. La polémica es enorme porque el FBI relaciona los hechos con miembros de la familia mafiosa "La Cosa Nostra".

En las últimas horas ocurrió un escándalo inesperado en el mundo de la NBA. En cuestión, Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers, y el jugador Terry Rozier, de Miami Heat, fueron detenidos en el marco de una investigación por presunta implicación en una red de apuestas ilegales. Además, el exjugador Damon Jones, quien disputó 11 temporadas en la liga, también fue apresado.

El arresto de Billups (49 años), entrenador principal de los Blazers, está relacionada con una operación clandestina de póker que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por la cadena ABC.

El exbase de los Detroit Pistons tendría vínculos con la mafia y, según el FBI, la investigación está relacionada con miembros de "La Cosa Nostra".

En paralelo, Rozier, escolta del Heat, también fue detenido en el marco de una investigación distinta pero conectada con el mismo esquema de apuestas.

De acuerdo a lo publicado en The Athletic, el jugador fue acusado de decirles a miembros de una red de apuestas que se marcharía de un partido antes de tiempo, permitiéndoles ganar dinero sabiendo que no acumularía estadísticas. Su agente, Aaron Turner, confirmó su arresto en relación con la investigación federal, pero afirmó que el jugador planeaba impugnar los cargos, tras haber sido absuelto previamente por la NBA en julio de 2023.

El contexto de este escándalo se remonta a la expansión de las apuestas deportivas legales en Estados Unidos, facilitada por la derogación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur (PASPA) en 2018. La NBA ha establecido alianzas con operadores de apuestas y han obtenido beneficios económicos, aunque mantienen una postura de cautela ante los riesgos de un entorno sin control. La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, habló al respecto: "Terry Rozier, en Miami Heat, abandonó un partido antes de tiempo con una lesión falsa y se benefició de una apuesta".

