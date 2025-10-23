Por nueva medida de fuerza de pilotos, podría haber demoras y cancelaciones en Aeroparque







El gremio llevará a cabo una asamblea entre las 6 y las 10 de la mañana. Denuncian un incumplimiento de nuestro convenio de trabajo, entre otros temas.

Advierten que la medida de fuerza de pilotos podría afectar a alrededor de 7.000 pasajeros.

El gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), llevará a cabo una asamblea en Aeroparque entre las 6 y las 10 de la mañana de este viernes. La medida de fuerza podría generar demoras y cancelaciones, afectando a cerca de 60 vuelos y a un total de 7.000 pasajeros.

Desde Aerolíneas Argentinas lamentaron la situación "que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado".

Por su parte, el gremio de pilotos apuntó a través de un comunicado que la aerolínea sigue "sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro convenio de trabajo".

Uno de los puntos que enfatizó APLA fue el problema que se detectó en las turbinas de ocho aviones Boeing 737-800 que obligaron a dejar en tierra las aeronaves afectadas para someterlas a una revisión del fabricante. "Debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (los Airbus A330 y Embraer 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia (las lowcost)", arremetió el gremio dirigido por Pablo Biro.

Por último, concluyeron: "Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos".

La respuesta de Aerolíneas Argentinas al reclamo de los pilotos Desde la empresa respondieron que las medidas de fuerza "no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía". Además, se dirigieron a los pasajeros, lamentaron "los inconvenientes que esta situación pueda generar" y aseguraron que continuarán trabajando para "mitigar cualquier efecto que la medida pueda tener en los planes de vuelo". A su vez, para evitar complicaciones, recomendaron a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. También pidieron revisar la última información sobre el vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Temas Pilotos

Aeroparque

aerolíneas