Otra vez violencia: hinchas de U. de Chile apedrearon el micro que transportaba a Lanús







Esta noche, ambos equipos disputarán la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, sin público a raíz de los incidentes entre los chilenos e Independiente a finales de agosto.

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la llegada de Lanús al estadio donde debe disputar su partido frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El ómnibus que trasladaba a la delegación argentina fue atacado con piedras por un grupo de hinchas locales, quienes nuevamente volvieron a protagonizar un episodio de violencia.

El vehículo recibió varios impactos que provocaron la rotura de vidrios y generaron preocupación entre los jugadores y el cuerpo técnico. A pesar del violento episodio, se confirmó que ninguno de los integrantes del plantel resultó herido y todos se encuentran en buen estado.

Esta noche, ambos equipos disputarán la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, sin público a raíz de los incidentes entre los chilenos e Independiente a finales de agosto, que desembocó en la descalificación para el conjunto argentino.

G3-OxnZWEAAA2uj El micro de Lanús fue apedreado al llegar al estadio en Chile. Hubo daños materiales, pero ningún integrante de la delegación resultó herido. Redes A pesar del buen rendimiento deportivo -la “U” marcha cuarta en el torneo local y alcanzó las semifinales del certamen continental-, el club atraviesa un clima interno complejo. El técnico Gustavo Álvarez mantiene tensiones con la dirigencia y su continuidad está en duda.

Del otro lado, Lanús llega en un gran momento: acumula ocho partidos sin perder entre el torneo local y la Copa Sudamericana, viene de eliminar a Fluminense en el Maracaná y de superar 2-0 a Godoy Cruz en la Liga Profesional.

Más de 80 hinchas de la U. de Chile no podrán ingresar a estadios de Argentina En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este jueves la prohibición de ingreso a los estadios argentinos para más de 80 simpatizantes de la Universidad de Chile, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1226/2025, tiene carácter indefinido y busca “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”. Los disturbios se produjeron en agosto, en el estadio Libertadores de América, cuando hinchas chilenos protagonizaron serios enfrentamientos en la tribuna visitante. Hubo agresiones a simpatizantes del rival y efectivos policiales, destrozos en las instalaciones, incendios y roturas de butacas. La violencia continuó fuera del estadio, donde se registraron enfrentamientos con la policía bonaerense y varias detenciones. Según detalla la resolución, los involucrados “generaron un contexto de extrema violencia que puso en riesgo la integridad física de los concurrentes”, provocando heridas de distinta consideración en varias personas. Los hinchas sancionados fueron identificados mediante cámaras de seguridad y reportes policiales.