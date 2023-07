Escándalo en Vélez: la barra agredió a los jugadores y varios quieren dejar el club

Los jugadores que quieren irse de Vélez por la barra:

Valentín Gómez, Santiago Castro, Leonardo Jara, Francisco Ortega y Juan Méndez podrían correr la misma suerte que Prestianni, ya que fueron otros futbolistas que sufrieron los ataques en la noche del domingo.

image.png

La palabra del entrenador:

"No jugamos con Huracán el partido que teníamos pensado porque nos llevó por delante. Estoy enojado porque no disputamos el partido como lo debíamos disputar. Estos encuentros se juegan a muerte y nosotros no lo hicimos", había expresado el entrenador Sebastián Méndez en conferencia de prensa, antes de lo ocurrido.

Y agregó: "Estamos hace poco pero también somos responsables, porque después de las primeras victorias no crecimos. Por eso ahora necesitamos jugadores que vengan y jueguen, para que acompañen a los chicos, porque en la Copa de la Liga son 14 finales y las debemos jugar como tal y no de la boca para afuera".

En esa línea, el "Gallego" cerró: "Remarqué que necesitamos jugadores grandes que acompañen a estos chicos, que juegan bien pero están quemando etapas. Es el momento de hacer el esfuerzo. Necesitamos también que vengan rápido, porque ahora no hay excusas, ya que a partir del torneo que viene nos jugamos mucho como equipo e institución. Vamos a disputar otro tipo de certamen y necesitamos experiencia".

Vélez finalizó la Liga Profesional en el puesto 25° con 27 puntos, apenas dos más que el Huracán y Colón, que hoy por hoy deberían jugar un desempate para definir qué equipo perdería la categoría.