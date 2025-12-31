Edinson Cavani anticipó la próxima Copa Libertadores con Boca y habló de su continuidad como futbolista

El futbolista uruguayo brindó declaraciones televisivas durante sus vacaciones. Allí también se refirió a su retiro.

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani , se refirió este miércoles sobre la participación del club en la Copa Libertadores 2026 y expresó su ilusión de ir en busca de la " séptima" . Desde Uruguay , donde pasa sus vacaciones, el atacante aseguró que mantiene intactas las energías para afrontar el máximo desafío continental .

En declaraciones televisivas, el goleador uruguayo se mostró entusiasmado por competir nuevamente en el certamen más prestigioso de Sudamérica con el conjunto azul y oro .

La expectativa por la Séptima tiene un valor histórico para el club de La Ribera . En caso de consagrarse campeón, Boca alcanzaría su séptimo título continental , igualando el récord de Independiente , el máximo ganador de la competencia.

En ese sentido, Cavani dejó en claro la prioridad deportiva del plantel para la próxima temporada y afirmó: “Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada”. La frase fue pronunciada durante la presentación pública de su emprendimiento vitivinícola .

El 2025 presentó un escenario complejo para el delantero, marcado por bajos rendimientos colectivos y lesiones que limitaron su continuidad. Frente a ese panorama, el atacante se propuso dar vuelta la página y encarar el 2026 con una mirada renovada, en un año donde Boca afrontará triple competencia , con “La Gloria Eterna” como máxima ilusión.

El futuro y el retiro de Cavani

En el mismo contacto con la prensa, el futbolista volvió a hablar de su futuro profesional. Con 38 años, el retiro aparece cada vez más cerca y el propio jugador fue categórico al respecto: “Ya dije que me quiero retirar en Boca”.

Cavani disputó la Copa Libertadores 2023 con el conjunto xeneize, torneo en el que el equipo quedó a las puertas del título tras caer en la final frente a Fluminense. Además, en la edición desarrollada este año, Boca quedó eliminado en la fase 2 del repechaje ante Alianza Lima.

Con la conducción de Claudio Úbeda, el delantero uruguayo apuntó a dejar atrás esas experiencias recientes y enfocarse de lleno en la próxima campaña, con la Copa Libertadores 2026 como el gran objetivo colectivo.