Edinson Cavani anticipó la próxima Copa Libertadores con Boca y habló de su continuidad como futbolista

El futbolista uruguayo brindó declaraciones televisivas durante sus vacaciones. Allí también se refirió a su retiro.

Edinson Cavani pallpitó la próxima Copa Libertadores.

En declaraciones televisivas, el goleador uruguayo se mostró entusiasmado por competir nuevamente en el certamen más prestigioso de Sudamérica con el conjunto azul y oro.

El objetivo de la séptima Copa Libertadores

La expectativa por la Séptima tiene un valor histórico para el club de La Ribera. En caso de consagrarse campeón, Boca alcanzaría su séptimo título continental, igualando el récord de Independiente, el máximo ganador de la competencia.

En ese sentido, Cavani dejó en claro la prioridad deportiva del plantel para la próxima temporada y afirmó: “Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada”. La frase fue pronunciada durante la presentación pública de su emprendimiento vitivinícola.

Un año difícil para Boca

El 2025 presentó un escenario complejo para el delantero, marcado por bajos rendimientos colectivos y lesiones que limitaron su continuidad. Frente a ese panorama, el atacante se propuso dar vuelta la página y encarar el 2026 con una mirada renovada, en un año donde Boca afrontará triple competencia, con “La Gloria Eterna” como máxima ilusión.

El futuro y el retiro de Cavani

En el mismo contacto con la prensa, el futbolista volvió a hablar de su futuro profesional. Con 38 años, el retiro aparece cada vez más cerca y el propio jugador fue categórico al respecto: “Ya dije que me quiero retirar en Boca”.

Cavani disputó la Copa Libertadores 2023 con el conjunto xeneize, torneo en el que el equipo quedó a las puertas del título tras caer en la final frente a Fluminense. Además, en la edición desarrollada este año, Boca quedó eliminado en la fase 2 del repechaje ante Alianza Lima.

Con la conducción de Claudio Úbeda, el delantero uruguayo apuntó a dejar atrás esas experiencias recientes y enfocarse de lleno en la próxima campaña, con la Copa Libertadores 2026 como el gran objetivo colectivo.

