Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut ante Corea del Sur.

El capitán de la Selección argentina de tenis, Javier Frana, confirmó los jugadores que representarán a la "Albiceleste" en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.
El capitán argentino conformó una sorpresiva lista de convocados debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan.
En este contexto, Frana convocó para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, el capitán citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.
En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo repite un integrante: el doblista Andrés Molteni que, junto a Horacio Zeballos, perdió increiblemente la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).
Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.
