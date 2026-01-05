SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de enero 2026 - 15:51

Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut ante Corea del Sur

El capitán Javier Frana confirmó los cinco tenistas que representarán a la "Albiceleste" en la Primera Ronda.

El capitán de la Selección argentina de tenis, Javier Frana, confirmó los jugadores que representarán a la "Albiceleste" en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.

El capitán argentino conformó una sorpresiva lista de convocados debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan.

En este contexto, Frana convocó para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, el capitán citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo repite un integrante: el doblista Andrés Molteni que, junto a Horacio Zeballos, perdió increiblemente la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).

Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.

