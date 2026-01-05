El gran elogio de "Checo" Pérez a Franco Colapinto antes del inicio de la temporada de Fórmula 1 + Seguir en









El piloto mexicano, que volverá este año a la máxima categoría con Cadillac, lanzó un gran elogio para el argentino de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto elogió en numerosas oportunidades a Sergio "Checo" Pérez, afirmando que fue uno de sus referentes de la Fórmula 1 cuando era chico, y ahora el piloto mexicano devolvió gentilezas.

De cara al inicio de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo, donde Pérez volverá a correr en el nuevo equipo de Cadillac, el mexicano habló con la prensa y respaldó al piloto argentino de forma contundente.

Sin escatimar elogios, el mexicano confesó su asombro por el apoyo popular que rodea al argentino. “Estoy impresionado con los fanáticos argentinos, cómo apoyan a Franco”, expresó.

Además, destacó el nivel mostrado por el piloto de 22 años desde su debut con Williams en 2024 y su paso por Alpine en 2025. "Es un pilotazo", afirmó Pérez, quien también remarcó la buena relación que construyeron tanto dentro como fuera de la pista.

Pérez hizo una fuerte autocrítica con el público mexicano y aprovechó para compararlo con el argentino. "Como país es algo que tenemos que mejorar mucho. Hay que apoyar a nuestros deportistas, en los buenos y en los malos momentos", reconoció el experimentado piloto.