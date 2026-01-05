Rally Dakar: el pampeano David Zille ganó la primera etapa en la categoría Challenger

El piloto pampeano, junto a Sebastián Cesana, se hizo de la prueba con 42 segundos de ventaja sobre el neerlandés Spierings. Cavigliasso-Pertagarini fueron terceros, y Benavides-Sisterna, séptimos.

La tripulación argentina piloteada por David Zille y navegada por Sebastian Cesana se quedó con la primera etapa de la categoría Challenger en el Dakar 2026 , a bordo del Taurus T3MAX . Marcaron un tiempo de 3h32min50seg , aventajando en 42 segundos a los neerlandeses P.Spierings y J.Van Der Stelt , que fueron penalizados con 1min10seg de recargo.

Los campeones de la especialidad, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini , culminaron a 2 minutos de la punta y arrancaron en buena forma la competencia, en los primeros 305 kilómetros que comprendió esta etapa por Yanbú. Los españoles P.Navarro y J.Rosa finalizaron cuartos, a 4min50seg, seguidos por Al-Kuwari y S.Duplé en el quinto lugar y en la sexta colocación por Y.Seaidan y X. Flick.

En el séptimo escalón arribaron los argentinos Kevin Benavides y Lichi Sisterna , redondeando también una buena actuación a poco más de 9 segundos del liderazgo. Además, el dúo que tiene a Bruno Jacomy como navegante de Lucas Del Río finalizó noveno. Decimocuarto lugar para el español O.Ral en dupla con Fernando Acosta y decimoséptimo P.Klassen navegado por Augusto Sanz .

La 48ª edición del Rally Dakar comenzó este sábado en Yanbu con el tradicional prólogo, un tramo corto de 22 kilómetros cronometrados más 73 de enlace, que sirvió para ordenar la largada de la primera etapa. En ese contexto, los argentinos tuvieron una actuación destacada entre los 20 inscriptos que tomaron la salida.

En Motos, Luciano Benavides fue el mejor representante nacional. El salteño, integrante del Red Bull KTM Factory , finalizó cuarto, a 11 segundos del ganador, el español Edgar Canet . De esta manera, Benavides quedó bien posicionado para el arranque de las etapas largas. Más atrás, Leonardo Costa terminó 52° y Santiago Rostan 72°.

En las categorías de cuatro ruedas, los principales resultados argentinos se dieron en Challenger. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones 2025, comenzaron el Dakar con un sólido cuarto puesto, confirmándose como uno de los binomios a seguir tras la eliminación definitiva de los cuatriciclos.

En la misma división, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos y ahora reconvertido a los UTV, se ubicó séptimo. Además, el argentino Augusto Sanz fue segundo como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que el pampeano David Zille y Sebastián Cesana completaron una destacada actuación al finalizar quintos.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, hubo presencia argentina entre los navegantes. Bruno Jacomy terminó octavo junto al chileno Lucas del Río, mientras que Fernando Acosta fue noveno acompañando al español Óscar Ral. Por su parte, Eduardo Blanco, único argentino en Autos como navegante del español Jesús Calleja, concluyó 54°.

En Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli fue el mejor argentino del día. Junto a Gonzalo Rinaldi, finalizó quinto, dentro del Top 10. La otra dupla nacional, integrada por Manuel Andújar y Andrés Frini, cerró el prólogo en el 13° puesto.

También hubo participación argentina en las categorías especiales. Gastón Mattarucco, navegante en Dakar Classic, inició su camino con un 81° puesto, mientras que Benjamín Pascual se ubicó entre los primeros tres de su divisional en Mission 1000.

El Dakar continuará este domingo con la primera etapa completa, nuevamente con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales, con 305 de especial y 213 de enlace.