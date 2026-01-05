Uno de los privilegiados: cuántos kilometros deberá recorrer la Selección Argentina en el Mundial 2026 + Seguir en









El actual campeón buscará defender su título en la Copa del Mundo que será en unos meses y tendrá un gran beneficio en la previa.

Messi buscará su segunda Copa del Mundo en su sexta participación en el certamen. Marcelo Endelli/Getty Images

La Selección Argentina tendrá la obligación de defender su trono en la próxima edición del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Lionel Scaloni será el principal rival a vencer para el resto de los candidatos y todos saben que el campeón vigente contará con una pequeña ventaja frente al resto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como es habitual en la antesala de cualquier torneo, se analizó la distancia que recorrerán los distintos equipos durante la competencia. La Albiceleste, en comparación con otras selecciones, tendrá un trayecto con menores traslados, un detalle que puede resultar clave para llegar mejor descansada a cada partido.

Argentina avión Qatar 2022 Marcelo Endelli/Getty Images La Albiceleste ya sabe la cantidad de kilómetros que viajará en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Marcelo Endelli/Getty Images El recorrido de los campeones para la Copa del Mundo 2026 La Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Para su suerte, disputará todos sus partidos dentro de Estados Unidos, por lo que no deberá trasladarse a México ni a Canadá durante la fase de grupos.

El debut será el martes 16 de junio en Kansas City frente al seleccionado africano. Seis días después, el lunes 22 de junio, jugará en Dallas ante Austria. El sábado 27 de junio cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en Dallas. En total, el recorrido entre Kansas City y Dallas es de aproximadamente 800 kilómetros, una distancia reducida si se la compara con otros equipos del torneo.

El fixture de Argentina en la fase de grupos El estreno de la Albiceleste en una nueva edición de la Copa del Mundo será ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará los tres primeros compromisos frente a Jordania. Una vez finalizada la fase de grupos, la posición definirá el cruce en la siguiente instancia.

Martes 16 de junio a las 22 horas Argentina vs. Argelia en Kansas City Stadium.

Argentina vs. Argelia en Kansas City Stadium. Lunes 22 de junio a las 14 horas Argentina vs. Austria en Dallas Stadium.

Argentina vs. Austria en Dallas Stadium. Sábado 27 de junio a las 23 horas - Argentina vs. Jordania en Dallas Stadium. En caso de finalizar en la primera posición del grupo, Argentina jugará el viernes 3 de julio ante el segundo del Grupo H en Miami. Si termina segunda, se medirá el jueves 2 de julio frente al primero de esa misma zona en Los Ángeles. Si queda tercera, el panorama dependerá de su ubicación dentro de la tabla de los mejores terceros de la fase de grupos.

Temas Fútbol