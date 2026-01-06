Esta emblemática banda de los 80 estrena su documental en Netflix + Seguir en









El documental, basado en una de las bandas más influyentes de los 80, contará con entrevistas exclusivas, material de archivo y un acceso inédito a la intimidad de sus integrantes.

La plataforma de streaming amplía sus horizontes, que ahora incluyen documentales de artistas.

Netflix se encuentra renovando su catálogo para 2026. Y, entre sus nuevos títulos, la plataforma de streaming amplía sus horizontes, que incluyen documentales de artistas con escenas inéditas y la promesa de un vistazo exclusivo dentro de las vidas de grandes íconos de la cultura musical.

Es por eso que, uno de sus nuevos títulos se apoda "Depeche Mode: M", y promete mostrar en exclusiva uno de los momentos más importantes en la carrera de esta emblemática banda.

Depeche Mode.webp La historia de Depeche Mode La banda se creó en 1980 con Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y Vince Clarke. Tras la publicación de su primer disco, Clarke, quien ocupaba el rol de compositor principal, abandonó el grupo para formar su propio proyecto. En 1982 se incorporó Alan Wilder y, junto al resto de los integrantes, impulsó una etapa alta creatividad. Sin embargo, en 1995, también decidió alejarse de la banda.

En 2022, Andy Fletcher falleció a los 60 años, lo que representó otro momento decisivo en la historia del grupo. A pesar de estas pérdidas, Dave Gahan y Martin Gore continúan activos, creando música y preservando la identidad de Depeche Mode.

De qué trata "Depeche Mode: M", disponible en Netflix El documental cuenta con entrevistas exclusivas, material de archivo y un acceso inédito a la intimidad de sus integrantes. Según las fuentes oficiales, se recorre la evolución artística del grupo, desde sus comienzos hasta la actualidad, revelando aspectos poco conocidos y momentos fundamentales que definieron su trayectoria.

Así, el film nos dejará conocer a una de las bandas más influyentes de la música electrónica, mientras se analiza su evolución a lo largo de las décadas, y el impacto que sus integrantes han dejado tanto en la música como en la cultura pop. Además, se basa en el concierto de la banda en la Ciudad de México en 2023, con imágenes exclusivas de la presentación en vivo. Trailer de "Depeche Mode: M" Embed - DEPECHE MODE: M – Tráiler oficial | Estreno en cines el 28 de octubre

