Reyes Magos: las ventas minoristas crecieron 0,5% interanual, pero el ticket promedio se desplomó 42% real

Las ventas por Reyes Magos mostraron una leve suba interanual en volumen, pero con fuerte caída del ticket real, reflejando un consumo cauteloso, menor gasto promedio y alta dependencia de las tarjetas de crédito

Se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio. Mariano Fuchila

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos 2026 crecieron 0,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La fecha reflejó un consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad. Si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2x1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda. Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados.

En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online. Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

unnamed (2) La opinión de los comerciantes sobre Reyes Magos Reyes Magos: fuerte caída del ticket promedio El ticket promedio de este año fue de $36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior.

unnamed (1) Ticket promedio de acuerdo al rubro A pesar de la amplia disponibilidad de beneficios –incluyendo la aceptación de casi todas las tarjetas, promociones bancarias y planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés en compras de mayor importe– el impacto comercial fue limitado. Predominó el uso de tarjeta de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez. En muchos casos, incluso con múltiples promociones vigentes, el nivel de ventas se mantuvo bajo o apenas moderado.

El comportamiento general mostró un consumo más cauteloso que el de la Navidad y, en varios rubros, Reyes tuvo un desempeño débil o prácticamente inexistente. Si bien en algunos comercios se vendieron más unidades que el año anterior, el valor real de los regalos fue menor, con una clara búsqueda de precios bajos y productos económicos. Factores como la cercanía con las fiestas previas, los gastos acumulados y la competencia del canal online limitaron el alcance de las promociones y redujeron su efectividad. Los datos surgen del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 4 y el 5 de enero de 2026 entre 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires, por un equipo conformado por 35 encuestadores.