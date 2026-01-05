La AFA publicó los horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026 + Seguir en









La Casa Madre del futbol argentino oficializó las primeras 12 jornadas y sus horarios: el campeón, Estudiantes, debuta ante Independiente. River ante Riestra, Boca ante Barracas, Racing ante Gimnasia y lo propio entre San Lorenzo y Lanús.

El futbol argentino iniciará una nueva temporada con el Interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia, el próximo jueves 22 de enero a las 17.00.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA publicó este lunes la programación de la fecha 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026. Los partido aún no programados quedarán sujetos a las definiciones de las zonas A y B (de 15 equipos cada una) y se resolverán la semana previa a disputarse los partidos.

Según explicó la AFA en su página web, para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideró la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos de la liga con los encuentros de la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores como también de la Recopa (Argentinos Juniors y Lanús respectivamente).

Otros de los criterios que tuvo en cuenta la AFA incluyen:

Descansos: a pesar de que el Convenio Colectivo establece un mínimo de 48 horas hábiles de descanso, se ha trabajado para que, como mínimo, haya 72 horas entre partido y partido, incluso esta cantidad (72 horas) sólo se da en menos del 10 % de los casos, siendo las 96 horas el descanso mínimo más utilizado entre partido y partido, sobre todo cuando se dan las fechas entre semana (fechas 2, 7 y 10).

Solicitudes de Seguridad (especialmente CABA y AMBA) por la cantidad y magnitud de partidos en cada jurisdicción.

(especialmente CABA y AMBA) por la cantidad y magnitud de partidos en cada jurisdicción. Solicitudes de Televisión , en cuanto a la distribución de los partidos en las pantallas, apuntando a solapar la menor cantidad de partidos y ocupar los cuatro días de programación estipulados (viernes, sábado, domingo, lunes).

, en cuanto a la distribución de los partidos en las pantallas, apuntando a solapar la menor cantidad de partidos y ocupar los cuatro días de programación estipulados (viernes, sábado, domingo, lunes). Horario de verano: hasta la fecha 10 inclusive debe considerarse el horario de verano contemplado en el Convenio Colectivo de trabajo de los jugadores de fútbol, por el cual los partidos deben iniciarse, como mínimo, a las 17 horas. El cronograma de las primeras 12 fechas del futbol argentino Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) 20.00 Unión – Platense (Zona A) 20.00 Banfield – Huracán (Zona B) 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 22.15 Instituto – Vélez (Zona A) Viernes 23 de enero 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A) 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) Sábado 24 de enero 17.00 Barracas Central – River (Zona B) 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) Domingo 25 de enero 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) Fecha 2 Lunes 26 de enero 17.00 Platense – Instituto (Zona A) Martes 27 de enero 17.45 Vélez – Talleres (Zona A) 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) Miércoles 28 de enero 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B) 20.00 River – Gimnasia (Zona B) 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) Jueves 29 de enero 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) 19.15 Lanús – Unión (Zona A) 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A) Fecha 3 Sábado 31 de enero 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) 19.45 Independiente – Vélez (Zona A) 22.00 Talleres – Platense (Zona A) 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) Domingo 1° de febrero 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) 19.15 Boca – Newell’s (Zona A) 21.30 Rosario Central – River (Zona B) Lunes 2 de febrero 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) 19.45 Tigre – Racing (Zona B) 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) Martes 3 de febrero 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A) 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) 21.15 Instituto – Lanús (Zona A) Fecha 4 Viernes 6 de febrero 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) Sábado 7 de febrero 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) 18.00 Racing – Argentinos (Zona B) 20.00 River – Tigre (Zona B) 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) Domingo 8 de febrero 17.00 Platense – Independiente (Zona A) 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) 22.15 Vélez – Boca (Zona A) Lunes 9 de febrero 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) 19.15 Lanús – Talleres (Zona A) 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) Fecha 5 Jueves 12 de febrero 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) 21.15 Argentinos – River (Zona B) Viernes 13 de febrero 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) 20.00 Independiente – Lanús (Zona A) 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) Sábado 14 de febrero 17.30 Banfield – Racing (Zona B) 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) Domingo 15 de febrero 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) 19.30 Boca – Platense (Zona A) 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B) Lunes 16 de febrero 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) Fecha 6 (Interzonal) Jueves 19 de febrero 17.15 Defensa y Justicia – Belgrano 17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) 19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente 19.30 Instituto – Atlético Tucumán Viernes 20 de febrero 18.00 Estudiantes – Sarmiento 20.00 Boca – Racing 22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia 22.15 Rosario Central – Talleres Sábado 21 de febrero 17.00 Platense – Barracas Central 17.00 Banfield – Newell’s 19.15 Deportivo Riestra – Huracán 21.30 Central Córdoba – Tigre Domingo 22 de febrero 18.30 Vélez – River 21.00 Unión – Aldosivi A confirmar Argentinos – Lanús Fecha 7 Martes 24 de febrero 17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A) 17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A) 19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B) 19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A) 22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A) Miércoles 25 de febrero 17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B) 17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) 19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A) 19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A) Jueves 26 de febrero 17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal) 17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B) 19.30 River – Banfield (Zona B) A confirmar Lanús – Boca (Zona A) Aldosivi – Argentinos (Zona B) Fecha 8 Sábado 28 de febrero 17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A) 22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A) Domingo 1° de marzo 17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal) 19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B) 19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A) 21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B) 21.30 Instituto – Unión (Zona A) Lunes 2 de marzo 17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B) 19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A) 19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A) 21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B) Martes 3 de marzo 19.00 Huracán – Belgrano (Zona B) 19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) 21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B) Fecha 9 Jueves 5 de marzo 19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia Viernes 6 de marzo 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A) 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A) 22.00 Unión – Talleres (Zona A) 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) Sábado 7 de marzo 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) 17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal) 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A) 21.30 Racing – Huracán (Zona B) 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B) Domingo 8 de marzo 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B) 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B) Fecha 10 Martes 10 de marzo 17.30 Tigre – Vélez (Interzonal) 17.30 Newell’s – Platense (Zona A) 19.45 Independiente – Unión (Zona A) 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) Miércoles 11 de marzo 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) Jueves 12 de marzo 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) 19.15 Talleres – Instituto (Zona A) 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) 21.30 Huracán – River (Zona B) Viernes 13 de marzo 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) Fecha 11 Sábado 14 de marzo 17.00 Platense – Vélez (Zona A) 20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B) Domingo 15 de marzo 15.15 Tigre – Argentinos (Zona B) 15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) 17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal) 19.45 River – Sarmiento (Zona B) 22.00 Unión – Boca (Zona A) Lunes 16 de marzo 15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B) 15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B) 17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A) 20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) 22.15 Instituto – Independiente (Zona A) Martes 17 de marzo 19.00 Lanús – Newell’s (Zona A) 21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B) 21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A) Fecha 12 Viernes 20 de marzo 21.00 Banfield – Tigre (Zona B) 21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B) Sábado 21 de marzo 15.30 Vélez – Lanús (Zona A) 17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A) 20.00 Independiente – Talleres (Zona A) 22.15 Belgrano – Racing (Zona B) Domingo 22 de marzo 15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B) 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B) 20.00 Boca – Instituto (Zona A) 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A) 22.15 Argentinos – Platense (Interzonal) Lunes 23 de marzo 19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A) 21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B) Miércoles 25 de marzo 19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)