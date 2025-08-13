Estudiantes de La Plata visita a Cerro Porteño por la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones







Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cerro Porteño de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata visita a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de terminar primero en el dificilísimo Grupo A, en el que terminó por encima de Botafogo de Brasil, que es el último campeón de la Copa Libertadores, Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela.

En lo que respecta al plano local, el “Pincha” tuvo un muy buen comienzo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se ubica segundo en la Zona A con nueve puntos.

El equipo de La Plata quiere meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez desde 2022, año en el que cayó en dicha instancia ante Athletico Paranaense de Brasil.

Cerro Porteño, por su parte, pasó con lo justo en el Grupo G, ya que terminó segundo con solo siete puntos.

El conjunto paraguayo, que es dirigido por el argentino Diego Martínez, intentará dar la sorpresa ante uno de los mejores planteles del continente para clasificarse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores luego de seis años. A qué hora juegan Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata Hora: 19. Por dónde ver Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata TV: Fox Sports – Disney + Formaciones Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe. DT: Diego Martínez. Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez. Estadio: Ueno La Nueva Olla Árbitro: Piero Maza VAR: Rodrigo Carvajal