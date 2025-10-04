Quién es Mounir Nasraoui, el polémico padre de Lamine Yamal que dice vivir gracias a su hijo

En el mundo del fútbol , muchas veces los protagonistas no son conscientes del papel que toma la gente más cercana a ellos. Ya sea por distintos motivos, buenos o malos, las personas de su entorno adquieren cierta relevancia y el foco mediático se vuelca sobre ellos.

Recientemente, se ha visto este tipo de situación en Lamine Yamal, ya que su padre es un personaje bastante particular . Bastante extrovertido y con una personalidad llamativa, ha logrado ser el foco de atención alrededor del astro y protagonizó un momento bastante polémico.

Mounir Nasraoui y Sheila Ebana son los padres del astro del Barcelona y la Selección de España. La mamá del jugador del fútbol no suele mostrarse mucho ante los medios y mantiene un perfil bajo, pero su papá hace todo lo contrario . En redes es normal verlo publicar constantes apoyos al futbolista, algo que en principio no destacaba mucho.

Pero con la popularidad de la joven estrella en ascenso, también lo fue la exposición de Nasraoui, quién tomó una gran relevancia cuando posteó la foto de un Lamine Yamal bebé en los brazos de Lionel Messi. También llamó la atención que antes de que su hijo fuera una de las figuras del Culé, él era un gran seguidor del Real Madrid.

“Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça”, remarcó después de ser criticado por los fanáticos del Merengue. Lo que empezaba a mostrar que se trataba de una figura mediática bastante particular. Su perfil alto y constantes polémicas, como el de gritar el nombre de su hijo en la entrega del Balón de Oro segundos antes de que se anuncie que el ganador era Dembélé, tomaron una magnitud mayor con lo que sucedido recientemente.

Los polémicos dichos del padre de la joya del fútbol español

"Dicen, 'ay, ¿por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo'. Os voy a decir una cosa, señores. Gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti", fue la frase que desató la polémica en internet y poco tiene que ver con el fútbol. Ante las acusaciones de querer vivir de su hijo, el padre de Lamine Yamal fue a fondo y se burló de quienes lo acusaban.

Embed - El SURREALISTA momento del PADRE de LAMINE YAMAL con un MANIQUÍ de su HIJO

Considerando que buscan separarlo de su hijo con este tipo de comentarios, Mounir elevó la apuesta con estos dichos. En el vídeo, en el cual se lo ve cocinando, luego de esos dichos se acercó a un maniquí de su hijo, con la pose del 304 que es su clásica celebración en los goles, y remarcó el cariño que siente hacia él, además de resaltar que siempre lo querrá más allá de las críticas.