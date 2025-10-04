SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de octubre 2025 - 20:30

Comienzan los feriados de octubre 2025: el día que te dará un descanso que no esperabas

Prepárate para un respiro en medio de la rutina: se viene una seguidilla de feriados que podrían cambiar tus planes de octubre.

Ciudadanos disfrutan del descanso mientras el calendario de octubre activa uno de los feriados menos esperados del año.

Ciudadanos disfrutan del descanso mientras el calendario de octubre activa uno de los feriados menos esperados del año.

Pixabay

En Argentina, los feriados funcionan como pequeñas válvulas de escape dentro de un calendario cargado de obligaciones. Más allá de los nacionales, los feriados locales sorprenden a muchos trabajadores y estudiantes con pausas inesperadas que transforman una semana rutinaria en una oportunidad para descansar.

El mes de octubre no se queda atrás y ofrece fechas especiales que impactan en distintas localidades bonaerenses. Entre ellas aparece el 7 de octubre, un día que cambiará la agenda laboral y educativa de varios municipios al declararse como jornada no laborable.

Informate más
descanso
Octubre arranca con sorpresas: los feriados traen una pausa inesperada que muchos podrán aprovechar para desconectar o viajar.

Octubre arranca con sorpresas: los feriados traen una pausa inesperada que muchos podrán aprovechar para desconectar o viajar.

Por qué es feriado el 7 de octubre de 2025

El 7 de octubre se declaró feriado en municipios de la provincia de Buenos Aires como Moreno, Arrecifes, Maipú y 25 de Mayo, entre otros. En la mayoría de los casos se trata de celebraciones patronales que reúnen a la comunidad en torno a festividades religiosas y actos culturales.

La Secretaría de Trabajo provincial explica que estas fechas responden a tradiciones históricas que, más allá de lo religioso, refuerzan la identidad local.

Estos feriados locales también impactan en el sector hotelero y gastronómico. Muchos residentes de localidades cercanas aprovechan para realizar escapadas cortas, lo que transforma un día de descanso en una oportunidad de desarrollo para la economía regional.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias