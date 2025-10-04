En Argentina, los feriados funcionan como pequeñas válvulas de escape dentro de un calendario cargado de obligaciones. Más allá de los nacionales, los feriados locales sorprenden a muchos trabajadores y estudiantes con pausas inesperadas que transforman una semana rutinaria en una oportunidad para descansar.
Comienzan los feriados de octubre 2025: el día que te dará un descanso que no esperabas
Prepárate para un respiro en medio de la rutina: se viene una seguidilla de feriados que podrían cambiar tus planes de octubre.
-
Feriado del 10 de octubre 2025: cuánto me tienen que pagar si trabajo ese día
-
Fin de semana largo ideal para una escapada: un feriado sorpresa en octubre alegrará a miles de argentinos
El mes de octubre no se queda atrás y ofrece fechas especiales que impactan en distintas localidades bonaerenses. Entre ellas aparece el 7 de octubre, un día que cambiará la agenda laboral y educativa de varios municipios al declararse como jornada no laborable.
Por qué es feriado el 7 de octubre de 2025
El 7 de octubre se declaró feriado en municipios de la provincia de Buenos Aires como Moreno, Arrecifes, Maipú y 25 de Mayo, entre otros. En la mayoría de los casos se trata de celebraciones patronales que reúnen a la comunidad en torno a festividades religiosas y actos culturales.
La Secretaría de Trabajo provincial explica que estas fechas responden a tradiciones históricas que, más allá de lo religioso, refuerzan la identidad local.
Estos feriados locales también impactan en el sector hotelero y gastronómico. Muchos residentes de localidades cercanas aprovechan para realizar escapadas cortas, lo que transforma un día de descanso en una oportunidad de desarrollo para la economía regional.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario