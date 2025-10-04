Comienzan los feriados de octubre 2025: el día que te dará un descanso que no esperabas







Prepárate para un respiro en medio de la rutina: se viene una seguidilla de feriados que podrían cambiar tus planes de octubre.

Ciudadanos disfrutan del descanso mientras el calendario de octubre activa uno de los feriados menos esperados del año. Pixabay

En Argentina, los feriados funcionan como pequeñas válvulas de escape dentro de un calendario cargado de obligaciones. Más allá de los nacionales, los feriados locales sorprenden a muchos trabajadores y estudiantes con pausas inesperadas que transforman una semana rutinaria en una oportunidad para descansar.

El mes de octubre no se queda atrás y ofrece fechas especiales que impactan en distintas localidades bonaerenses. Entre ellas aparece el 7 de octubre, un día que cambiará la agenda laboral y educativa de varios municipios al declararse como jornada no laborable.

descanso Octubre arranca con sorpresas: los feriados traen una pausa inesperada que muchos podrán aprovechar para desconectar o viajar. Pixabay

Por qué es feriado el 7 de octubre de 2025 El 7 de octubre se declaró feriado en municipios de la provincia de Buenos Aires como Moreno, Arrecifes, Maipú y 25 de Mayo, entre otros. En la mayoría de los casos se trata de celebraciones patronales que reúnen a la comunidad en torno a festividades religiosas y actos culturales.

La Secretaría de Trabajo provincial explica que estas fechas responden a tradiciones históricas que, más allá de lo religioso, refuerzan la identidad local.

Estos feriados locales también impactan en el sector hotelero y gastronómico. Muchos residentes de localidades cercanas aprovechan para realizar escapadas cortas, lo que transforma un día de descanso en una oportunidad de desarrollo para la economía regional. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

