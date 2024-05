Facundo Díaz Acosta se perderá Roland Garros y peligra su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024

El bonaerense Facundo Díaz Acosta se bajó del segundo Grand Slam del año por una lesión. Si no figura en el top 4 de argentinos, se perderá la cita olímpica.

Facundo Díaz Acosta no será parte de Roland Garros este año.

Es que al ausentarse en el Bois de Boulogne, el bonaerense, N°48 del mundo, no podrá sumar puntos para el ranking que le permitan estar entre los mejores cuatro singlistas argentinos y clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. El motivo: no pudo recuperarse de un edema óseo clavicular y confirmó que no acudirá a Roland Garros.