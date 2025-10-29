Tres películas que todos aman se despiden de Netflix en noviembre

La plataforma de streaming renueva su catálogo todos los meses y así como llegan estrenos, muchos clásicos se despiden para migrar a otra aplicación.

Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel mundial y todos los meses suma a su catalogo éxitos indiscutibles. No obstante, algunos títulos no originales de la plataforma, suelen ser eliminadas después de un tiempo, a menudo para migrar a otros sitios como lo pueden ser Amazon, HBO o Disney.

Desde la película original de Spiderman , que definió el cine de superhéroes a las comedias románticas y juveniles que se volvieron clásicos de la cultura pop, tres títulos estrenados en 2000 que siguen vigentes, dejarán la plataforma el 1 de noviembre de 2025.

Son los últimos tres días para disfrutar de estas películas en Netflix, que supieron marcar un antes y un después en el cine.

Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y estrenada el 3 de mayo de 2002 , fue la primera gran adaptación moderna del superhéroe creado por Marvel. La historia sigue a Peter Parker, un joven tímido que adquiere habilidades sobrehumanas, tras ser mordido por una araña genéticamente modificada. Cuando la tragedia golpea su vida con la muerte de su tío Ben, decide usar sus poderes para combatir el crimen en Nueva York como el Hombre Araña .

Protagonizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe y James Franco , la película redefinió el género de acción y dio inicio a una trilogía que marcó a toda una generación.

mean girls

Mean Girls: chicas pesadas

Mean Girls, estrenada el 30 de abril de 2004, se convirtió en un fenómeno cultural inmediato. Escrita por Tina Fey y protagonizada por Lindsay Lohan, cuenta la historia de Cady Heron, una adolescente que, tras haber sido educada en casa, se enfrenta al complicado ecosistema social de una secundaria estadounidense. Allí conoce a “The Plastics”, un grupo de chicas populares liderado por Regina George, interpretada por Rachel McAdams.

Con diálogos memorables, humor inteligente y una crítica directa a las jerarquías adolescentes, Mean Girls se transformó en una película de culto, inspiró un musical en Broadway y tuvo su propia remake en 2024.

una esposa de mentira

Una esposa de mentira

Una esposa de mentira, comedia romántica protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston, se estrenó el 11 de febrero de 2011, bajo la dirección de Dennis Dugan. La trama gira en torno a Danny Maccabee, un cirujano plástico que finge estar casado para evitar compromisos serios, y su asistente Katherine, quien debe hacerse pasar por su esposa durante unas vacaciones en Hawái. Entre malentendidos y enredos amorosos, la mentira termina convirtiéndose en un inesperado camino hacia el amor real.

Con escenarios paradisíacos y un tono liviano, la película fue un éxito comercial y consolidó la química entre Sandler y Aniston, una dupla que el público volvió a ver años después en Murder Mystery.