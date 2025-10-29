Cuánto dinero destinará la FIFA para los clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026







El monto tuvo un gran incremento respecto a Qatar 2022, no sólo por el aumento en la cantidad de equipos, sino también por la renovación del acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

La FIFA entregará una cifra millonaria a los clubes que cedan jugadores para el Mundial.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó que destinará u$s335 millones para entregarle a los clubes que cedan jugadores para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por el aumento de 24 a 48 equipos, se aumentará en gran medida la cantidad de dinero destinado a los jugadores. En Qatar 2022 había entregado209 millones de dólares que se repartieron entre los clubes que cedieron futbolistas. Este año aumentará un 70 por ciento esa cifra y será de 355 millones de dólares.

Además de la cantidad de selecciones, otro elemento que explica el incremento es la renovación del acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que se había firmado en marzo de 2023 y se extenderá hasta 2030, en el marco del Programa de Ayudas a Clubes.

Además, por primera vez, los clubes que aporten jugadores para la fase de clasificación también van a recibir una compensación económica, sin importar si los futbolistas participan o no en la fase final del Mundial.

