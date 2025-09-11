Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio Tapia y la AFA por sus dichos: "Fue perjudicial para Talleres"







El presidente de Talleres de Córdoba se presentó ante los medios para hacer una disculpa pública a su par de la AFA. Su equipo peligra con descender a fin de año.

Andrés Fassi le pidió disculpas a Tapia y la AFA por sus dichos: "Fue perjudicial para Talleres"

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, llamó este jueves a los medios para hacer una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, tras sus críticas realizadas en el último tiempo a su gestión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Hace justamente un año, en septiembre del 2024, vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos en Mendoza, por la Copa Argentina. Fue un momento institucional y personal muy difícil, de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol", comenzó Fassi, en el marco de una conferencia de prensa institucional.

"Pasados unos días de esos hechos, realicé una conferencia de prensa para expresar mi sentir. Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué", aseguró Fassi al respecto.

Embed "LE PIDO DISCULPAS A CLAUDIO TAPIA POR MIS EXPRESIONES DEL AÑO PASADO"



El pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres al presidente de AFA#PelotaParada pic.twitter.com/aZ8WB1R3uh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025

"Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aun más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos", indicó el presidente.

Como si fuese poco, Fassi expresó su arrepentimiento a tal punto que indicó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión". Talleres de Córdoba, con riesgo de descenso Cabe destacar que Talleres de Córdoba está en una situación deportiva crítica: el equipo atraviesa un pésimo año y está anteúltimo en la Tabla Anual con 18 puntos (al igual de Aldosivi), con serio riego de descenso. Ya que San Martín de San Juan está último en los Promedios y en la Anual, parece condenado. Así, el segundo descenso podría ser de Talleres, que lo disputará hasta el final con el propio Aldosivi, Sarmiento de Junín, Godoy Cruz, Instituto y Banfield.