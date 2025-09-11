El "Chiqui" Tapia replicó un duro mensaje de Pablo Toviggino contra Andrés Fassi tras las disculpas

El presidente de AFA reposteo un escrito de su mano derecha, quien trató de “traidor” y “cobarde” al presidente de Talleres tras sus disculpas públicas.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , utilizó su cuenta de X para replicar un mensaje del tesorero Pablo Toviggino en respuesta al pedido de disculpas del presidente de Talleres, Andrés Fassi . Lejos de cerrar el conflicto, el posteo volvió a encender la polémica: Toviggino lo acusó de “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”.

Durante el mediodía, Fassi , cuyo club se encuentra en zona de descenso , leyó un comunicado en conferencia de prensa donde ofreció disculpas públicas a Tapia y aseguró ponerse “a entera disposición para hacer cosas para el fútbol argentino”.

Sin embargo, la publicación de Toviggino marcó el tono contrario. En su mensaje, calificó a Fassi de “cara de piedra” , además de tildarlo de “traidor y mentiroso” , y sostuvo que debería haber pedido disculpas por haber denunciado a la AFA “en complicidad con Mariano Cúneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, haciendo abuso del aparato del Estado Nacional”.

El dirigente afirmó también que esa maniobra buscó un “golpe institucional contra las elecciones democráticas de AFA” y recordó que Fassi denunció a uno de los hijos de Tapia, lo que motivó que lo definiera además como “cobarde” .

En ese contexto, Tapia decidió darle más visibilidad al escrito al repostearlo en su cuenta , en una publicación sin posibilidad de comentarios, como ya es costumbre en los mensajes de Toviggino.

De esta manera, la disputa entre la AFA y Talleres de Córdoba continúa abierta, pese a las disculpas expresadas por el presidente del club cordobés, y suma un nuevo capítulo a la confrontación.

El pedido de disculpas de Andrés Fassi al "Chiqui" Tapia

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, llamó este jueves a los medios para hacer una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, tras sus críticas realizadas en el último tiempo a su gestión.

"Hace justamente un año, en septiembre del 2024, vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos en Mendoza, por la Copa Argentina. Fue un momento institucional y personal muy difícil, de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol", comenzó Fassi, en el marco de una conferencia de prensa institucional.

"Pasados unos días de esos hechos, realicé una conferencia de prensa para expresar mi sentir. Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué", aseguró Fassi al respecto.

Embed "LE PIDO DISCULPAS A CLAUDIO TAPIA POR MIS EXPRESIONES DEL AÑO PASADO"



El pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres al presidente de AFA#PelotaParada pic.twitter.com/aZ8WB1R3uh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025

"Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aun más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos", indicó el presidente.

Como si fuese poco, Fassi expresó su arrepentimiento a tal punto que indicó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión".