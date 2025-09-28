Fórmula 1: Franco Colapinto, más cerca de asegurar su lugar en Alpine para 2026







Por ahora, Pierre Gasly tiene su continuidad asegurada tras firmar hasta 2028, pero la incógnita pasa por su futuro compañero.

Franco Colapinto se ilusiona con seguir en la Fórmula 1

Alpine, con Franco Colapinto como uno de sus pilotos, encara la recta final del campeonato 2025 con un objetivo claro: cerrar la temporada con dignidad, pese a que el rendimiento del A525 quedó muy por debajo de las expectativas. Mientras tanto, la estructura con sede en Enstone ya centra sus esfuerzos en el proyecto 2026, tanto en el desarrollo del nuevo monoplaza como en la definición de su alineación de pilotos.

En ese escenario, Franco Colapinto logró consolidarse en las últimas competencias. El argentino, que viene mostrando una notoria evolución en su adaptación al auto, logró acercarse en rendimiento a su coequipero francés. Esa progresión no pasó inadvertida: en el GP de Azerbaiyán, se confirmó que el joven de Pilar es uno de los dos candidatos con opciones reales de permanecer en la Fórmula 1 el próximo año. El otro nombre en la lista es el del estonio Paul Aron.

“Colapinto y Aron son los que están en carrera para ocupar el segundo asiento en 2026”, declaró Flavio Briatore, asesor del equipo. Sin embargo, distintos medios europeos aseguran que la nómina de aspirantes fue más amplia, con otros pilotos evaluados en fases previas del proceso.

Jack Doohan, cada vez más lejos de Alpine Uno de los que parece haber perdido terreno es Jack Doohan. El australiano inició el campeonato como piloto titular, pero fue reemplazado tras cinco carreras por Colapinto. Desde entonces, pasó al rol de reserva y, con el correr de los meses, fue cediendo protagonismo frente a Aron, quien tomó un papel clave en las pruebas TPC, sesiones de simulador y hasta giró en el FP1 del GP de Italia con Alpine.

Aunque Doohan estuvo presente en Bakú, todo indica que su continuidad está comprometida. En redes sociales, el piloto de Gold Coast dejó entrever su situación: eliminó de su biografía toda referencia a la Fórmula 1, un gesto que alimenta los rumores sobre su posible salida de la escudería en 2026. jack-doohan_ piloto.jpg Aunque Doohan estuvo presente en Bakú, todo indica que su continuidad está comprometida. Dazn. Con un nuevo monoplaza en desarrollo y la necesidad de mejorar su rendimiento global, Alpine deberá tomar decisiones clave en los próximos meses. Y, en ese tablero, Franco Colapinto aparece cada vez más fuerte para asegurarse un lugar estable en la máxima categoría.