Fórmula 1: la sanción a Alex Albon por chocar a Franco Colapinto en Bakú y cómo el argentino volvió a superar a Gasly







El piloto argentino tuvo un incidente con su ex compañero de Williams al que la FIA penalizó por su maniobra.

El ex compañero de Franco Colapinto chcó su monoplaza y recibi´+o una sanción correpondiente.

El Gran Premio de Azerbaiyán registró un incidente clave cuando Alex Albon chocó contra Franco Colapinto en la curva 5. El piloto argentino sufrió daños en su Alpine que afectaron su rendimiento durante el resto de la carrera. Los comisarios deportivos analizaron la maniobra y determinaron que Albon fue el único responsable del contacto.

La sanción aplicada al piloto tailandés incluyó una penalización en su tiempo final y la adición de puntos a su superlicencia. Este castigo significa que una nueva infracción grave podría resultar en una suspensión para un Gran Premio. Albon reconoció su responsabilidad tras la carrera y explicó que el error afectó su propio desempeño en las vueltas siguientes.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1

La sanción que recibió Alex Albon en el GP de Azerbaiyán Los comisarios deportivos detallaron en su informe que Albon intentó adelantar a Colapinto por el interior de la curva 5 sin tener su eje delantero alineado con el espejo del Alpine. Según el reglamento, esta maniobra no cumplía con los requisitos para realizar un adelantamiento seguro, ya que el pilarense mantenía la trazada normal de carrera. Como consecuencia, se consideró que Albon fue totalmente responsable del incidente y se le aplicó una penalización de diez segundos que lo relegó del puesto 11 al 13 en la clasificación final.

Además de la penalización de tiempo, Albon recibió dos puntos adicionales en su superlicencia, acumulando un total de cuatro en el último año. Este registro lo coloca en una situación crítica, ya que alcanzar doce puntos en un período de doce meses implica una suspensión automática para una carrera. La FIA mantiene un control estricto sobre este tipo de maniobras para garantizar la seguridad en pista y evitar incidentes que puedan comprometer la integridad de los pilotos.

Colapinto volvió a superar a Pierre Gasly en la pista Franco Colapinto demostró nuevamente su capacidad para superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, a pesar de las limitaciones del monoplaza de Alpine. Durante el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino realizó maniobras destacadas, como resistir el ataque de Nico Hülkenberg en la largada y adelantar a Oliver Bearman en la tercera curva. Además, ejecutó una maniobra precisa para superar a Lance Stroll, demostrando su habilidad en defensa y ataque con un auto menos competitivo. El rendimiento de Colapinto contrasta con las dificultades generales del equipo Alpine, que actualmente ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores. A pesar de no haber tenido una pretemporada completa y de incorporarse al equipo en la séptima fecha del calendario, el argentino logró superar a Gasly en tres de las últimas clasificaciones y en varias oportunidades durante las carreras. Su evolución constante y su capacidad para adaptarse rápidamente al monoplaza lo posicionan como un fuerte candidato para mantener su lugar en el equipo durante la temporada 2026.