Fórmula 1: Briatore reveló quién es el único rival de Colapinto por Alpine en 2026

El piloto argentino se encuentra en una situación complicada tras varios intentos por sumar puntos antes de que se tome la decisión del segundo titular en la próxima temporada.

Franco Colapinto es uno de los candidatos a titular de Alpine para 2026 pero su falta de puntos y un rival interno impiden que se concrete su elección.

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un momento clave cuando Alex Albon impactó contra Franco Colapinto en la vuelta 18. El piloto de Williams recibió una sanción de 10 segundos por la maniobra, mientras que el argentino vio afectado el rendimiento de su Alpine. El daño en el alerón delantero redujo su velocidad y lo relegó a la última posición de la carrera. Además, el asesor ejecutivo, Flavio Briatore brindó una entrevista y redujo la búsqueda del piloto que ocupará el segundo asiento de Alpine la temporada 2026.

Colapinto inició la competencia desde el puesto 16 tras una clasificación con dificultades. Durante las prácticas libres, un leve contacto contra el muro con el neumático izquierdo generó una interrupción con bandera roja. Aunque el incidente con Albon truncó su avance, el piloto continuó en pista buscando recuperar terreno en el circuito callejero de Bakú.

El contacto entre ambos pilotos ocurrió cuando Colapinto mostraba un desempeño sólido , superando incluso a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El choque en la vuelta 17 arruinó sus posibilidades de sumar puntos , ya que hasta ese momento ocupaba el puesto 13.

Max Verstappen se adjudicó la victoria en Bakú , seguido por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Ferrari). Colapinto, en cambio, finalizó en la posición 19 tras dos paradas en boxes para reparar los daños. Oscar Piastri, líder del campeonato con McLaren, abandonó la carrera tras perder el control de su monoplaza.

Briatore habla del futuro de Alpine y de Paul Aron

La definición del segundo asiento en Alpine para 2026 se reduce a dos opciones según Flavio Briatore. El asesor del equipo francés descartó a Jack Doohan y Yuki Tsunoda, dejando como únicos candidatos a Franco Colapinto y al piloto reserva Paul Aron. La decisión final llegará entre los Grandes Premios de México y Brasil, donde Colapinto contará con el apoyo de sus patrocinadores.

Briatore destacó que la elección dependerá del rendimiento en las próximas carreras. "Paul Aron demuestra velocidad y profesionalismo", señaló, pero aclaró que el criterio principal será el beneficio para el equipo. El italiano recordó cómo pilotos como Schumacher, Hamilton y Alonso se destacaron desde categorías inferiores, marcando un estándar de excelencia.

En la FP3 de Bakú, Colapinto mostró un buen nivel al registrar un tiempo de casi dos minutos, superando a Gasly por más de medio segundo. Aunque Alpine enfrentó limitaciones por la falta de potencia en el circuito, el argentino mantuvo consistencia en sus vueltas, especialmente con neumáticos duros.