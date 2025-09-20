Así fue el choque de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

El argentino golpeó el muro segundos después de que su compañero, Pierre Gasly, también tuviera dificultades con su auto. Así, los pilotos de Alpine partirán 16° y 19° respectivamente en la carrera del domingo.

El piloto de Fórmula 1 (F1), Franco Colapinto, se accidentó durante la Q1 de la clasificación de este sábado . En detalle, el argentino perdió el control en la curva 4 y terminó estrellado contra el muro, lo que le provocó caer a la 16° posición y quedar eliminado en la primera etapa de la jornada.

Lo cierto es que el pilarense no fue el único que presentó problemas en Bakú . Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Kick-Sauber) y Oscar Piastri (McLaren) también tuvieron problemas o choques con sus monoplazas.

Alpine tuvo una clasificación para el olvido en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ninguno de sus pilotos consiguió avanzar más allá de la Q1 y el rendimiento del A525 volvió a quedar en evidencia en el circuito callejero de Bakú .

Los segundos fatales para la escudería francesa ocurrieron en la curva 4, donde Gasly primero se despistó y, pocos segundos después, Colapinto perdió el control y terminó contra los muros . El francés logró acomodar su auto en al vía de escape de la curva (fuera de pista), lo que provocó que el argentino deba tomar la chicana si o si, a pesar de no tener el grip necesario.

Hasta el momento del golpe, Colapinto había mostrado un buen nivel con neumáticos blandos, incluso por delante de Gasly . Sin embargo, el equipo de Alpine decidió apostar en el último intento por la goma media, decisión que complicó a ambos corredores. Tanto el francés como el argentino padecieron la falta de adherencia y deslizaron más de lo previsto en el asfalto .

Choque Colapinto Así fue el accidente de Colapinto en Bakú. @F1

El argentino, oriundo de Pilar, se quedó con el 16° lugar en la grilla, mientras que su compañero apenas pudo registrar el 19° tiempo. Queda por verse qué reparaciones demandará el A525 del piloto argentino y si esas modificaciones implican alguna sanción.

“Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, afirmó Colapinto en conversación con la prensa tras el accidente.

Sobre lo ocurrido con Gasly, explicó: "Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso".

Fórmula 1: una clasificación accidentada en el GP de Azerbaiyán

Lo cierto es que Colapinto no fue el único con problemas en Bakú. Otros pilotos sufrieron las complicaciones del trazado callejero y de un clima que no dio tregua entre los fuertes vientos

En total, fueron 5 banderas rojas y al menos 6 pilotos que rozaron o impactaron contra los muros de la pista de la capital del país asiático.

La primera interrupción llegó temprano, tras el golpe de Albon en la curva inicial. Poco después, Hülkenberg también terminó contra los muros en el cuarto giro, lo que forzó una nueva detención. Fue en ese mismo sector donde, sobre el cierre de la Q1, Gasly se despió y luego se accidentó Franco Colapinto.

El desarrollo de la Q2 no escapó a la misma tónica. Oliver Bearman rozó con la rueda trasera derecha la pared en la curva 2 y quedó detenido en plena pista con su Haas, lo que obligó a mostrar otra bandera roja. Los mejores pilotos de la temporada tampoco se salvaron: en la Q3, tanto Leclerc como Oscar Piastri (McLaren) estrellaron sus autos y obligaron a detener la sesión.

Todos los choques de la clasificación del GP de Azerbaiyán

Choque Albon Albon inauguró la jornada de incidentes durante la Q1. @F1

Choque Hulkenberg El choque de Hulkenberg durante la clasificación. @F1

Choque Bearman En la Q2, el joven piloto de Haas también se estrelló. @F1

Choque Leclerc Leclerc apostaba por quedarse con la pole cuando tuvo el incidente. @F1