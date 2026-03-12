Franco Colapinto, ilusionado de cara al Gran Premio de China: "Es una oportunidad"

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), se mostró ilusionado de cara al Gran Premio de China y aseguró que “es una oportunidad y tenemos que aprovecharla”.

Franco Colapinto había llegado con muy buenas expectativas al primer Gran Premio de la temporada, que fue en Australia, principalmente por la gran pretemporada que tuvo, en la que cosechó buenos resultados en España y Bahréin.

Sin embargo, el rendimiento de su Alpine no fue el mejor en Australia y tuvo que conformarse con el 14° puesto, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly , finalizó 10° y pudo sumar un punto.

De cara a esta nueva fecha en el campeonato, Colapinto subrayó en declaraciones que “ tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla”.

Con respecto al Circuito Internacional de Shanghái, detalló que “es muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil” , por lo que hizo énfasis en la importancia de “adaptarse rápido al coche y aprender rápido”.

El argentino también se refirió a su milagrosa maniobra en la largada del GP de Australia para evitar un grave choque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), a quien se le quedó el monoplaza en la largada: “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”.

Y añadió: “Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento va a suceder”.

El desafío que representa el GP de China para Colapinto

El Gran Premio de China representará un gran desafío para Colapinto durante ese fin de semana. Esto se debe a que es uno de los circuitos en los que no compitió nunca durante su carrera como piloto de Fórmula 1, por lo que estará en desventaja con respecto a los más experimentados.

Los otros circuitos que le faltan por conocer son los de Japón, Bahréin, Arabia Saudita y Miami, aunque todavía no está confirmado que se vayan a llevar a cabo dos de estos cuatro (Bahréin y Arabia Saudita) por la guerra en Medio Oriente.

Los horarios del GP de China de Fórmula 1

Viernes 13/3:

Práctica libre a las 00:30

Clasificación sprint a las 4:30

Sábado 14/3:

Sprint a las 00:00

Clasificación a las 4

Domingo 15/3: