Franco Colapinto se enfrenta al primer sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1

El GP de China incluirá una carrera Sprint de 19 vueltas y solo 60 minutos de práctica libre antes de la clasificación oficial.

Colapinto alcanzó la velocidad más alta en Australia y se quedó con el primer premio Speed Master.

Franco Colapinto llega a Shanghai para afrontar su primer Sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1 , después un debut complicado en Melbourne por un error operativo del equipo Alpine .

Sin embargo, el piloto argentino demostró su capacidad de reacción al evitar un choque con Liam Lawson en la largada, y además alcanzó la velocidad más alta del GP de Australia, llevándose el premio Speed Master . A continuación, conocé los detalles.

En Melbourne, Alpine vivió un inicio complicado de temporada. Colapinto sufrió una sanción de stop and go por un error de un mecánico durante la largada, donde sus mecánicos tocaron el auto en un momento no permitido, lo que lo obligó a remontar desde las últimas posiciones y quedó 14° .

Además, protagonizó una maniobra notable al esquivar a Liam Lawson , evitando un accidente que pudo haber sido grave. “Estuvo muy cerca, casi, y estoy contento de haber podido reaccionar tan rápido y mantenerme en la carrera. Debo decir que ver la repetición todavía me sorprende" , detalló el piloto.

Su desempeño permitió al equipo obtener información valiosa sobre el comportamiento del nuevo A526 en condiciones de carrera, destacando fortalezas en velocidad punta y manejo, pero también exponiendo áreas a mejorar, como la gestión de neumáticos y la recuperación de energía.

¡¡PRIMERA CARRERA Y FRANCO COLAPINTO YA PROTAGONIZÓ LA MANIOBRA DEL AÑO!! #AusGP

Catch him if you can!



The first-ever @aramco Speed Master is Franco Colapinto, clocking the fastest speed at the Australian Grand Prix #F1 #AusGP

Pierre Gasly, su compañero de equipo, sumó un punto al terminar décimo, pero Alpine sabe que necesita consolidar resultados para mantener competitividad frente a escuderías como Mercedes, Red Bull y Ferrari.

"La carrera en Melbourne fue difícil y no fue como queríamos empezar el año. Tuvimos una tarea cuesta arriba desde el principio con la penalización temprana, algo de lo que todos aprenderemos manteniéndonos unidos como equipo tanto en los momentos buenos como en los malos", señaló Franco a la prensa.

ESTO FUE LO QUE PASÓ CON COLAPINTO: un ingeniero de Alpine movió el auto del argentino, cuando ya no podían tocarlos, provocando la sanción en la largada.



#AusGP

GP de China de Fórmula 1: qué le espera a Colapinto

El GP de China representa un reto para Colapinto y Alpine. El circuito de Shanghai, con 5.451 metros de extensión y curvas de alta velocidad, exigirá adaptación rápida y precisión en cada vuelta.

La modalidad Sprint reduce los márgenes de error: solo hay 60 minutos de práctica libre antes de la clasificación y la primer carrera de 19 vueltas. El piloto deberá optimizar ajustes del auto, priorizar el trabajo sobre neumáticos y unidad de potencia, y aprovechar cada giro para conocer la pista y prepararse para la principal del domingo.

"Durante todo este fin de semana nos estuvimos recordando constantemente que en China solo tendremos una sesión de 60 minutos para ponernos al día con todo esto. Todos estamos más o menos luchando con los mismos problemas, lidiando con las mismas cuestiones. Así que simplemente tenemos que cometer la menor cantidad de errores posible", explicó el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, a los medios, según detalló Motorsport.com.

Cronograma del GP de China

Viernes 13 de marzo

00:30 - 01:30: Práctica Libre 1

04:30 - 05:15: Sprint Qualy

Sábado 14 de marzo

00:00 - 01:00: Sprint Race (19 vueltas)

04:00 - 05:00: Clasificación principal

Domingo 15 de marzo