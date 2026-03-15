Global Money Week 2026: educación financiera para tomar mejores decisiones desde jóvenes

En un contexto donde las decisiones financieras forman parte de la vida cotidiana, la Global Money Week 2026 busca impulsar la educación financiera desde edades tempranas.

Acompañar a las nuevas generaciones en este camino es apostar por una sociedad con más herramientas para construir su propio bienestar.

Del 16 al 22 de marzo se celebra la Global Money Week 2026 , una iniciativa global impulsada por la OCDE que promueve que niños, niñas y jóvenes desarrollen desde temprano conocimientos, habilidades y actitudes para relacionarse de manera saludable con el dinero.

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En un contexto donde las decisiones financieras forman parte de la vida cotidiana , la educación financiera se vuelve una herramienta clave para la autonomía personal y el bienestar a largo plazo .

En la Argentina , distintos estudios muestran que todavía hay mucho por recorrer en materia de formación financiera . De acuerdo a las últimas encuestas de capacidades financieras del BCRA y CAF , la mitad de los argentinos no planifica sus finanzas a largo plazo y muchos toman decisiones sin contar con herramientas básicas como el armado de un presupuesto o el entendimiento de conceptos simples como el interés compuesto .

Esto no implica falta de interés , sino, en muchos casos, falta de acceso a contenidos claros, prácticos y tempranos .

Al mismo tiempo, vivimos una transformación profunda en la forma en que las personas se vinculan con el dinero . El uso de billeteras virtuales, pagos con QR y plataformas digitales crece año a año , especialmente entre los jóvenes .

Incluso, cada vez más chicos y chicas se acercan a instrumentos como fondos de inversión, acciones o criptomonedas. Esta mayor participación es positiva, pero también plantea un desafío: acompañar esa inclusión con educación que permita tomar decisiones informadas y responsables.





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Desde Balanz Academy trabajamos justamente sobre ese puente entre acceso y conocimiento. Desde 2023 más de 10.000 personas participaron en nuestros programas de formación, y entre 2022 y 2025 realizamos más de 100 talleres en colegios de Buenos Aires y CABA, alcanzando a más de 5.000 jóvenes.

Nuestro objetivo es acercar contenidos de finanzas personales e inversiones de forma simple, concreta y aplicada a la vida real.

También vemos avances alentadores. En los últimos años creció sostenidamente la participación de mujeres en nuestros programas, alcanzando en 2026 el nivel más alto registrado.

Aún queda camino por recorrer, pero la tendencia muestra que cada vez más mujeres se interesan por formarse, invertir y tomar un rol activo en sus decisiones financieras.

El rol de la educación financiera desde edades tempranas

Las familias acompañan este proceso. Según encuestas realizadas por Balanz Academy, una amplia mayoría de padres considera que el ahorro y la inversión deberían enseñarse en la escuela.

Muchos reconocen que ellos mismos aprendieron sobre dinero recién en la adultez, y valoran que sus hijos puedan acceder antes a herramientas que les permitan organizarse, planificar y proyectar.

La Global Money Week es una oportunidad para poner este tema en agenda desde una mirada positiva: educar en finanzas no es solo hablar de números, sino de proyectos, elecciones y futuro.

Es enseñar a los jóvenes a pensar en el corto, mediano y largo plazo, a diferenciar deseos de necesidades, y a entender que cada decisión financiera tiene impacto.

Desde Balanz Academy creemos que la educación financiera es una inversión en personas más libres, más informadas y más seguras al momento de decidir.

Acompañar a las nuevas generaciones en este camino es apostar por una sociedad con más herramientas para construir su propio bienestar.



Directora de Balanz Academy

