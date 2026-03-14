Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China: quedó solo a cinco milésimas de la Q3

El piloto argentino tuvo una destacada clasificación en Shanghái. Había comenzado en la 16ta posición.

E l piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una destacada clasificación en el Gran Premio de China de Fórmula 1 , aunque quedó a apenas cinco milésimas de ingresar a la Q3 . Con ese resultado, el joven de 22 años largará 12° en la carrera principal que se disputará este domingo a las 4 de la madrugada de Argentina en el Circuito Internacional de Shanghái .

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En su primera experiencia en ese trazado, el piloto de Alpine tuvo una jornada intensa, ya que más temprano terminó 14° en la Sprint Race , luego de largar 16° y protagonizar una gran salida en la que ganó cuatro posiciones .

Tras la clasificación, el asesor de la escudería Alpine, Flavio Briatore , se acercó a felicitar al argentino apenas bajó del monoplaza, en un gesto de respaldo por su rendimiento.

En la Q2 , Colapinto registró un tiempo de 1:33.357 , quedando apenas por detrás de Isack Hadjar , quien avanzó a la Q3 con 1:33.352 . Entre ambos tiempos se ubicó Nico Hülkenberg , con el Audi , que marcó 1:33.354 . La diferencia fue mínima y dejó al argentino fuera de la última tanda clasificatoria por apenas cinco milésimas .

Tras la sesión, Colapinto reconoció que la eliminación le generó frustración por lo ajustado del resultado. “ Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Pero cuando te falta tan poco por pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana da mucha bronca ”, expresó.

El piloto explicó además qué ocurrió durante su vuelta final: “Fue una qualy buena, hice buenas vueltas. La última vuelta fue buena. Bloqueé en una curva lenta. Perdí un poco de tiempo".

"Después, saliendo de la última curva, tuve clipping y me quedé sin energía y perdí media décima más. Entonces, cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica es muy fácil de encontrarla. Eso da más bronca todavía”, detalló.

A pesar de la frustración, el argentino se mostró optimista de cara a la carrera: “Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Obviamente, optimista. Pero cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”, agregó.

Diferencias técnicas con el auto de Pierre Gasly

El piloto también explicó que su monoplaza presenta diferencias técnicas respecto al de su compañero Pierre Gasly, quien sí logró avanzar a la Q3 y largará sexto.

“Sabemos las cosas de la suspensión de atrás y los puntos de aerodinámica que me faltan. Voy pateando un poquito más, deslizando. Mejoramos la parte delantera de ayer a hoy en la aerodinámica. Lo de atrás hay que cambiar la caja y no da tiempo”, explicó.

Según señaló, algunas actualizaciones del auto aún no están disponibles en su unidad: “Cuando hacés dos autos de cero es muy difícil replicarlos exactamente".

"Tuvimos un par de temas que tuvieron un upgrade en Melbourne que yo no tenía y después acá funciona tres veces mejor de lo que pensaban”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032731673993900313&partner=&hide_thread=false It's Kimi Antonelli who will lead the field away!



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Confianza en Alpine

Más allá de las dificultades, Colapinto destacó el trabajo del equipo Alpine y aseguró que la escudería logró identificar el origen de los problemas que había sufrido anteriormente.

“Lo importante es que se entendió el porqué ayer estuve tan lejos y perdido. Era lo que me preocupaba mucho”, explicó.

El argentino valoró el apoyo del equipo en este proceso de adaptación: “Confío mucho en el equipo. Me están ayudando a entender las cosas que tienen pocas explicaciones por momentos".

"Eso lo aprecio mucho. Estamos trabajando bien entre todos. Vamos por buen camino”, sostuvo el piloro oriundo de Pilar, que transita su tercera temporada en la F1.

Antonelli hizo historia con la pole

La clasificación también dejó un dato histórico para la Fórmula 1. El italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, consiguió la pole position y se convirtió en el poleman más joven de la historia.

Con 19 años, 6 meses y 11 días, el piloto superó el récord que mantenía Sebastian Vettel desde 2008, cuando logró la pole del Gran Premio de Italia con 21 años, 2 meses y 11 días.

En la Sprint Race, la victoria volvió a quedar en manos de George Russell, también con Mercedes, quien dominó la carrera corta de la jornada.