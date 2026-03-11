Alpine reconoció que el auto de Colapinto tiene un defecto y no podrá ser reparado para el GP de China + Seguir en









Steve Nielsen, jefe del equipo francés, señaló el problema que tiene el A526. A su vez, el mismo no llegará a ser solucionado para la fecha de este fin de semana.

Por estas horas, Alpine reconoció públicamente que encontró un defecto en el A526 y que no podrá ser solucionado para el Gran Premio de China de Fórmula 1 de este fin de semana.

Steve Nielsen, jefe del equipo francés, confirmó que hay un especto del auto que está dando problemas: el alerón delantero, que es defectuoso, por lo que provoca un subviraje.

De esta manera, Franco Colapinto deberá arreglárselas para conducir con pérdida de tracción en el eje delantero, es decir una complicación en el manejo porque el vehículo gira menos de lo ordenado por el volante.

image Steve Nielsen "El equilibrio a alta velocidad claramente no es óptimo, por lo que hay que solucionarlo. Esto se manifiesta en forma de subviraje; por lo tanto, tenemos subviraje a alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin, por lo que estamos al tanto de ello", admitió Nielsen.

"Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China, así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo", completó el jefe de equipo, quien espera que el inconveniente esté resuelto para el Gran Premio de Japón, 3ª fecha del campeonato de Fórmula 1.