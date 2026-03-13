Problemas en Alpine: el auto de Colapinto "se quedó" en boxes y los mecánicos corrieron a empujarlo

En plena clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China, el monoplaza del piloto argentino se apagó al ingresar a boxes. El cambio de reglamento preocupa a las escuderías.

Papelón de Alpine: el auto de Colapinto "se quedó" en boxes y los mecánicos corrieron a empujarlo

En su primera participación en el Circuito Internacional de Shanghái , Franco Colapinto tuvo una tarde olvidable: floja clasificación y un "parate" inesperado en boxes.

El piloto argentino fue protagonista de una escena inusual en la Fórmula 1 : su monoplaza de Alpine "se quedó" en medio de la recta de boxes y sus mecánicos debieron correr por todo el pit lane para socorrerlo. Sin embargo, el blooper fue aún mayor ya que luego de unos segundos el Alpine de Colapinto volvió a arrancar y cuando el piloto llegó a destino, no había mecánicos y tuvo que esperarlos .

En gran parte, lo que pasó se debe al polémico cambio de motores que implementó la Fórmula 1 a partir de este año: sus unidades de potencia tienen una distribución equilibrada del 50% de energía eléctrica y 50% de potencia térmica . El problema se da porque las baterías de los motores se descargan y, hasta que que recarguen, no pueden suministrar la potencia necesaria.

En la clasificación, el argentino tuvo un mal desempeño y quedó en el puesto 16, a casi 1 segundo de distancia de su compañero, el francés Pierre Gasly.

"Franco Colapinto" Porque estaba entrando a boxes con el Alpine, se le paró y corrieron todos los mecánicos de su equipo para asistirlo. El auto también se le paró, mirá cómo baitea Franquito haciendo correr a todos los inútiles de Alpine. pic.twitter.com/vZbSNCQlcz

“Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo” , reconoció Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria. Y añadió: “Estaba cerca en la FP1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy”.

Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo una mala clasificación para la carrera Sprint

El piloto argentino realizó una fuerte autocrítica luego de su desempeño en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, donde reconoció sentirse “un poco perdido”. El joven corredor finalizó en el puesto 16 de la qualy sprint, un resultado que vuelve a exponer una de las dificultades que arrastra desde su llegada a la Fórmula 1: el rendimiento en clasificación.

De todos modos, el argentino señaló que el equipo ya trabaja para revertir la situación de cara a la actividad del sábado. En ese sentido, adelantó que “hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana”.

Al mismo tiempo, destacó que la jornada dejó algunos aprendizajes sobre el funcionamiento del auto y el circuito. “Fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo”, sostuvo.

En su análisis final del día, Colapinto admitió que el rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.

La carrera sprint del Gran Premio de China se disputará a las 00:00 de este sábado y tendrá al británico George Russell (Mercedes) largando desde la pole position.