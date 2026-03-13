Fórmula 1: Franco Colapinto quedó lejos de su compañero Pierre Gasly en la Sprint Qualy del GP de China

Los corredores de Alpine terminaron muy distanciados entre sí. El piloto argentino realizó una importante autocrítica.

Colapinto no tuvo un buen desempeño en la primer jornada del GP de China.

El Gran Premio de China de Fórmula 1 presentó un desafío complejo para Franco Colapinto desde el primer momento. El piloto argentino afrontó por primera vez el Circuito Internacional de Shanghái , un trazado de 5,451 kilómetros que nunca había recorrido y que además debía descubrir al volante de un monoplaza nuevo de Alpine durante un fin de semana con apenas 60 minutos de práctica libre .

El balance del primer día dejó más interrogantes que certezas para el bonaerense de 22 años , especialmente tras la Sprint Qualy , donde quedó lejos de su compañero Pierre Gasly . Mientras el francés avanzó al top 10 , el argentino no logró superar la SQ2 .

“Estoy un poco perdido con la Sprint Qualy. Quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo ”, admitió Colapinto apenas descendió del A526 .

En declaraciones, el piloto argentino comparó su rendimiento en la práctica libre (FP1) con lo ocurrido más tarde en la clasificación sprint.

Durante la única sesión de entrenamientos, Gasly y Colapinto terminaron quinto y décimo , respectivamente, separados por 271 milésimas . Sin embargo, en la SQ2 la distancia creció hasta 922 milésimas , lo que marcó la diferencia entre avanzar a la SQ3 o quedar eliminado.

“Estaba cerca en la FP1. No conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar pero no di el paso de la FP a la Qualy. Hay que entender el porqué”, explicó el argentino.

El piloto también hizo una autocrítica sobre el rendimiento de su lado del garaje: “Pero creo que hay mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para mañana la qualy".

"Obviamente, fue bueno para entender la pista pero me faltó bastante performance hoy en mi lado del garaje. Hay que entender el por qué y volver mañana”, agregó.

Mercedes dominó la clasificación sprint

La Sprint Qualy se resolvió rápidamente en favor de Mercedes. George Russell dominó de principio a fin y consiguió la pole, seguido por su compañero Kimi Antonelli, en un resultado que confirmó el gran momento del equipo alemán.

En esta sesión no participó Sergio “Checo” Pérez, quien debió abandonar antes de salir a pista debido a un problema en el sistema de combustible del Cadillac número 11.

Cómo le fue a Franco Colapinto en cada fase

En la SQ1, con un tiempo de 1m34s592, Colapinto logró avanzar desde el puesto 16, quedando a 1,5 segundos de Russell y a medio segundo de Gasly, que se ubicó séptimo.

Desde el pitwall del equipo le indicaron al argentino que el principal punto a mejorar estaba en el segundo sector del circuito.

Sin embargo, en la SQ2 la distancia con su compañero se amplió. Mientras Gasly marcó parciales destacados y llegó a registrar microsectores en violeta con pocos autos en pista, Colapinto quedó a ocho décimas.

El argentino marcó inicialmente 1m34s759 y luego mejoró su registro hasta 1m34s327, pero no fue suficiente para avanzar. La eliminación quedó confirmada cuando Gasly cerró su vuelta con 1m33s405, una diferencia cercana al segundo.

En la SQ3, el francés bajó aún más el tiempo hasta 1m32s888, registro que le permitió finalizar séptimo, a 1s368 de la pole de Russell.

El presente de Alpine

La diferencia entre ambos pilotos también reflejó la experiencia de Gasly, quien acumula 178 grandes premios en Fórmula 1 y ya había competido cuatro veces en el circuito chino.

El francés ya había mostrado consistencia en la carrera anterior, el Gran Premio de Australia, donde sumó un punto tras finalizar décimo.

Para Colapinto, sin embargo, la ventaja es que toda esa información se encuentra dentro de su propio equipo. El argentino atraviesa un proceso de adaptación y cuenta con datos valiosos para mejorar de cara a las siguientes sesiones.

Además, el A526 de Alpine mostró señales positivas en términos de ritmo y fiabilidad, en una temporada en la que algunos equipos, como Cadillac, Aston Martin y Williams, parecen haber comenzado un paso por detrás.

